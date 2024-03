Naše defenzivní fáze byla bohorovná, nechápe Kozel po prohře v Teplicích

/FOTO/ První vyhrání z kapsy vyhání, říká se. V případě jarních zápasů Slovanu Liberec to zatím platí do puntíku. Po výhře nad Olomoucí totiž přišla prohra na Spartě, domácí remíza last minute s Jabloncem, pohárové vypadnutí ve Zlíně a teď další ligová porážka v Teplicích, kde se poprvé na jaře neprosadil žádný z modrobílých hráčů.

Atmosféra v hledišti při duelu Teplice - Liberec. | Video: Deník/František Bílek