Po jednozápasové pauze se opět vrátil do základní sestavy Slovanu a svým výkonem pomohl k vítězství 3:1 nad brněnskou Zbrojovkou. Než se ovšem prosadil, dokázal dvakrát přestřelit bránu ve velmi dobrých pozicích. "Sedlo mi to tak, že jsem přestřelil. Mrzí mě to," litoval po zápase slovenský útočník. Jinak ale mohl být se svým i týmovým výkonem spokojen.

Ľubomír Tupta slaví gól proti Brnu. | Foto: Jaroslav Appeltauer/FC Slovan Liberec

Jak hodnotíte vítězství proti Brnu?

Určitě kladně. Byl to pro nás velmi důležitý zápas, který jsme zvládli. Mohli jsme určitě vyhrát vyšším rozdílem. Hlavní ale bylo vítězství, a to jsme dokázali.

Jak důležité je toto vítězství vzhledem k postavení ve vyrovnané tabulce?

Tabulka je strašně nabitá. Věděli jsme, že zápas proti Brnu je velmi důležitý. Je super, že jsme ho zvládli.

Vy jste měl v 11. minutě první gólovou šanci utkání, ale přestřelil jste. Co se stalo v té situaci?

Sedlo mi to tak, že jsem přestřelil. Mrzí mě to. Určitě jsem to mohl vyřešit lépe. Jsem rád, že mi to tam nakonec padlo a pomohl jsem k vítězství.

Jak sám říkáte, nakonec vám to tam padlo. Při gólové situaci jste zachoval chladnou hlavu a zasekl jste si míč. Bylo to také z toho důvodu, že v předchozích dvou situacích jste střílel z první a přestřelil?

Už jsem to raději neriskoval. (úsměv) Viděl jsem, že mám více času, tak jsem si balon raději přebral a nakonec to dobře dopadlo.

V minulém utkání proti Jablonci jste nenastoupil v základní sestavě. Měl jste proti Brnu o to větší motivaci, když jste hrál opět od začátku?

Určitě ano. Každý chce hrát v základu. Trenér se minulý zápas rozhodl jinak, ale já byl rád i za to, že jsem do zápasu naskočil. Proti Brnu jsem hrál od začátku a chtěl odevzdat 100%.

Hlavně v prvním poločase jste se poměrně jednoduše dostávali do brněnské obrany. Čekali jste to?

Věděli jsme, že má Brno vzadu problémy s dlouhými míči za obranu. Tím se nám je dařilo překonávat. Jak už jsem říkal, mohli jsme klidně vyhrát o více gólů, je to škoda. Na druhou stranu jsou to tři důležité body. Můžeme být spokojení.

Proč se vám nepodařilo ve druhém poločase přidat další góly? Byli jste možná až příliš uspokojení?

Nevím. Uspokojení ani ne, do šancí jsme se dostávali. Možná zachovat chladnější hlavu. Asi třikrát jsme šli sami na bránu a nic z toho neproměnili. V budoucnu musíme podobné situace vyřešit lépe.

Čeká vás anglický týden. Ve středu hrajete v Mladé Boleslavi proti Hradci Králové a o víkendu pak domácí utkání se Spartou. Jak se na to připravíte?

Nikdy to není jednoduché. Nechci úplně říkat, že jsme na to zvyklí, ale musíme se s tím popasovat. Je to pro nás stále velmi důležitý týden, hlavně středeční zápas. Musíme ho zvládnout, abychom byli ještě ve větším klidu.