Bylo to přání asi všech fanoušků libereckého Slovanu. 193 centimetrů vysoký útočník se postupně stával větším a větším miláčkem publika stadionu U Nisy. Jak přibývaly dny jeho pobytu pod Ještědem, tak stoupala jeho popularita. V posledních týdnech jsme při jeho střídání nebo po konci zápasu mohli z kotle slyšet hromadné skandování: ,,Podepsat Victora!" A to se také stalo. Slovan Liberec oznámil uplatnění opce o koupi bojovného Nigerijce.

Souboj Victora Olatunjiho s protihráčem ze Zlína. | Foto: Jaroslav Appeltauer/Slovan Liberec

Přišel teprve v zimě na hostování z kyperské Larnaky. K týmu se připojil během soustředění na Maltě, kde začal ukazovat, že může být pro Liberec platným hráčem. Hned ve svém prvním soutěžním utkání za Slovan skóroval doma proti Pardubicím. Poté se na chvíli střelecky odmlčel. Na jeho další zápis se čekalo šest zápasů, prosadil se však možná v ten nejlepší moment. Spekulovalo se o konci trenéra Kozla za neuspokojivé výsledky, utkání se Slavií mířilo do finiše a Slovan doma prohrával 1:2. Najednou si ale naběhl za obranu právě Victor Olatunji, dostal se před obránce a svým druhým gólem v soutěži zařídil důležitou remízu 2:2.

,,Po gólu v prvním zápase měl méně výrazné období. Na druhou stranu je to hráč z Afriky, který hrál na Kypru a najednou přijel do zimy na severu Čech, která byla dlouhá. Určitě to pro něho nebylo na začátku nic lehkého z pohledu adaptace na klimatické podmínky i tým. Myslím si, že jeho zlomovým zápasem bylo domácí utkání proti Slavii, kde vyrovnal v nastavení. Od té chvíle šlo jeho sebevědomí i součinnost s týmem nahoru. Cítil důvěru od spoluhráčů a nakonec vstřelil osm branek, což je pouze o jednu méně než na podzim Mick van Buren. Na to, že je mu stále teprve 23 let, jedná se o velmi dobrý počin," hodnotil Olatunjiho jarní příspěvek pro tým jeho nadřízený Luboš Kozel.

Je pravda, že osm branek se možná ani od vytáhlého Afričana v klubu nečekalo. V poslední fázi sezony kolem něj začali kroužit movitější celky. Spekulovalo se například o Slavii. Možná i to přimělo vedení Severočechů k rychlému jednání, které vyústilo v uplatnění opce a trvalý přestup do libereckého celku. Částka za mladého Nigerijce by se měla pohybovat někde mezi 10 - 12 miliony korun. Pokud ale bude pokračovat ve svých vzestupných výkonech, Slovan na tomto transferu rozhodně neprohloupí.