Byla to dlouhá doba. Liberečtí fotbalisté se naposledy radovali z výhry před více než dvěma měsíci. Konkrétně 5. února, kdy zvítězili na hřišti Českých Budějovic. Slovan potřeboval v domácím utkání proti Zlínu potvrdit remízy se Slavií a Ostravou, aby se vzdálil sestupovým příčkám. To se mu povedlo, když zvítězil po gólech Rondiće a Olatunjiho 2:1.

Souboj Victora Olatunjiho s protihráčem ze Zlína. | Foto: Jaroslav Appeltauer/Slovan Liberec

"Věděli jsme, že je jedná o důležité utkání, což na nás bylo během první půle vidět. Byli jsme zbytečně nervózní, kazili a nedostávali se do koncovky. Prali jsme se spíše sami se sebou," hodnotil nevýrazný první poločas trenér Kozel.

Do druhé půle poslal nigerijského útočníka Olatunjiho, který hru rozhýbal a nakonec vstřelil také vítězný gól. "Náš výkon ve druhém poločase byl lepší. Pomohl nám příchod Victora Olatunjiho. Bylo to spíše ubojované vítězství, ale za gólem jsme si šli. Za druhý poločas jsme si vítězství zasloužili," říkal liberecký šéf lavičky.

Liberec nasměroval za vítěztvím pokutový kop, který proměnil Imad Rondić. "Brankář na mě čekal. Já jsem zase trochu čekal i na něj, kam skočí. Ale věděl jsem, kam to kopnu. Byl vysoký, takže mi stačilo umístit střelu po zemi k tyči. Věděl jsem, že to bude mít těžké," komentoval první gól utkání bosenský útočník.

Ten vstřelil v zápase ještě jeden gól, který ale vzápětí odvolal VAR kvůli ofsajdu. "Věřil jsem, že platit bude. Před tím, než to Ľubo Tupta kopl, tak jsem tušil, že to bude branka nebo nějaká dorážka, jelikož má vynikající kopací techniku. Dorážka nakonec byla, byl jsem tam první, ale bohužel to byl nejspíše ofsajd. Sám jsem to ještě neviděl, ale gól je gól. Já si ho počítám (úsměv)," zůstaval optimistický Rondić.

Uklidňující trefu tak přidal střídající Olatunji v 87. minutě. Zlínu se ještě v nastaveném čase povedlo snížit, ale porážku již nedokázal odvrátit. Liberec tedy zvítězil po více než dvou měsících a upevnil si desátou příčku v tabulce.

Slovan Liberec - Trinity Zlín 2:1 (0:0)

Branky: 71. Rondić, 86. Olatunji - 90+3 Cedidla. Žluté karty: 90. Frýdek - 76. Hlinka, 90+5 Kozák, 90+6 Hrubý. Rozhodčí: Klíma - Kubr, Arnošt; VAR: Szikszay, AVAR: Hrabovský. Diváci: 1692.

Liberec: Vliegen - Plechatý (C), Prebsl (59. Fukala), Pourzitidis - Ndefe, Doumbia (89. Frýdek), Červ, Valenta (46. Olatunji), Ghali (89. Lehoczki) - Rondić, Tupta (83. Rabušic).

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Hlinka, Procházka (C) (75. Balaj) - Drame, Didiba - Chanturishvili, Hrubý, Vukadinović (59. Fantiš, 64. Janetzký) - Kozák.