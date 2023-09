V divokém utkání si Liberec rozdělil body s Teplicemi. Bod nebereme, řekl Kozel

Slovan zažil hororový vstup do domácího utkání, když už ve 12. minutě prohrával 0:2. Ještě do poločasu se však ale Severočechům povedlo otočit vývoj utkání a do kabin jít s vedením v zádech 3:2. Rychlá penalta po pauze přistřihla Liberci křídla, který nevyužil ani dvacetiminutovou početní výhodu po vyloučení Hronka.

Slovan Liberec remizoval v divokém utkání s Teplicemi 3:3. | Foto: FC Slovan Liberec/Jan Šlégl