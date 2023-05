To nebyl zápas pro kardiaky! Liberečtí fotbalisté si skvělým a poctivým výkonem kráčeli pro těsnou výhru 1:0. Pak ale přišla 90. minuta, letmý kontakt Ndefeho s unikajícím Kuchtou v pokutovém území a penalta. Navíc druhá žlutá, tudíž červená karta pro domácího obránce. To ale nebylo vše. Rozhodčí Starý nastavil dlouhých devět minut, ve kterých našla sudí Adámková u videa další sporný kontakt ve vápně a byla nařízena druhá penalta. Obě proměnil Awer Mabil. Na 3:1 pečetil v 15. minutě nastavení Kuchta.

Liberecký Christian Frýdek v souboji se sparťanským obráncem Vydrou. | Foto: FC Slovan Liberec

"Zápas bych rozdělil na dvě části. Do 90. minuty a po devadesáté. V té první musíme být spokojení. Předvedli jsme dobrý výkon, chtěli jsme hrát poctivě do defenzívy, nějaké taktické záměry se nám také celkem dařilo plnit. Do vedení jsme se dostali celkem lacino. V těch prvních 15-20 minut jsme ještě nehráli tak dobře na míči, hodně jsme kazili, ale myslím si, že ten gól nám pomohl," hodnotil první část zápasu trenér Kozel.

Autor jediného libereckého gólu s ním byl za jedno. "Do zápasu jsme nevstoupili tak dobře, jak jsme chtěli. Pomohl nám vstřelený gól," ví Matěj Valenta, který se krásně trefil tvrdou ranou pod víko ve 13. minutě.

Mladý záložník je rád, jak zápas se svými spoluhráči odehrál. "Byli jsme nebezpečnější než Sparta. Pro ně to bylo samozřejmě těžké, protože jsme hráli v bloku a je těžké se tam dostávat," uvědomuje si člen reprezentační jednadvacítky.

Trenér se nevymlouval a hledal klíčové situace na straně svých svěřenců. "Rozhodující moment byly neproměněné šance Rondiće, když trefil břevno a vzápětí Mikulova hlavička. Kdybychom odskočili na 2:0, tak možná by to ten zápas rozhodlo," připomínal obrovské šance hráčů, kteří byli v tu chvíli na hřišti ani ne minutu po vystřídání.

Stejně to viděl také Valneta. "Rozhodlo, že jsme nepřidali druhý gól a také to, co se stalo na konci zápasu a v nastavení," smutnil.

Závěr jeho nadřízeného rozladil. Ostatně asi jako všechny liberecké fanoušky. "Bohužel v devadesáté minutě jsme zaspali míč za obranu, kdy se tam Kuchta dostal a využil svých zkušeností a chytrosti k tomu, aby mu byla písknutá penalta a soupeř z ní vyrovnal. Pak už jsme dohrávali o deseti. To, jestli to byla penalta nebo ne, bych komentovat nechtěl," pokrčil rameny.