Ke konci přestupního období se povedlo libereckému klubu zvýšit konkurenci v útoku. Na hostování do konce sezony s následnou opcí přišel pod Ještěd dvacetiletý Nigerijec Chidera Micheal Okoh. Naposledy působil v maltském klubu Mosta FC a jedná o první posilu z této exotické ligy. Jaké další zajímavé přestupy se povedlo Slovanu dříve uskutečnit?

Nový útočník Slovanu Liberec Chidera Micheal Okoh. | Foto: FC Slovan Liberec

Chidera Micheal Okoh

Nejnovější posila pochází sice z Nigérie, ale v loňské sezoně působil na Maltě v celku Mosta FC. Právě na tomto ostrově ve Středozemním moři jižně od Itálie byl Slovan na zimním soustředění, kde odehrál také turnaj Tipsport Cup. Vyhlédl si realizační tým útočníka právě během zimního pobytu? To se můžeme jen domnívat.

Luka Kulenović

Nemusíme chodit příliš daleko, abychom našli dalšího hráče z poměrně ne příliš známé ligy. Jedná se o Luku Kulenoviće, chorvatský útočník se narodil v Kanadě, ale brzy se vrátil do Evropy, aby se mohl fotbalově rozvíjet. Do České republiky přišel z z bosensko-hercegovinské Premijer ligy, kde působil v týmu FK Sloga Meridian z města Doboj.

Ivan Varfolomejev

„Teprve osmnáctiletý záložník přichází z klubu Ruch Lvov, se kterým vyhrál nejvyšší ukrajinskou soutěž v kategorii do devatenácti let. I přes svůj nízký věk už nakoukl také do tamního A-týmu působícího v ukrajinské Premier lize a připsal si i první starty mezi dospělými. Prošel také mládežnickými reprezentačními výběry Ukrajiny,“ uvedl v létě 2022 Slovan na svých webových stránkách. Pod Ještědem zatím zasáhl mladý Ukrajinec do 19 zápasů a na svou premiérovou trefu stále čeká.

ANKETA: Bílí Tygři představili nové dresy. Které se vám líbily nejvíce?

Rolando Aarons

Velmi zajímavý přesun se odehrál na konci přestupního období v září 2018. Před pěti lety oznámil liberecký klub posilu z nejlepší soutěže světa, anglické Premier League! Na severu Čech běhal po trávníku Rolando Aarons. Jamajský záložník přišel na hostování ze slavného Newcastlu United a v té době měl na kontě 18 startů a dvě branky v nejvyšší anglické soutěži. V Liberci zasáhl do dvanácti duelů, ale branku nezaznamenal.

Murphy Dorley Oscar

Kdo by si nevybavil nepříliš výřečného Libérijce, který aktuálně válí v pražské Slavii? Do Slovanu přišel v únoru roku 2018 z FK Trakai, což je litevský klub z hlavního města Vilniusu. V Liberci zapsal 52 zápasů, ve kterých vstřelil tři branky a na další tři přihrál. Jeho hlavním úkolem však byla vždy defenziva. Pod Ještěděm se stal oporou záložní řady a vysloužil si následný přestup do vršovického celku, kde aktuálně působí již pátou sezonu.