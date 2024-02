Pár hodin před koncem přestupního období se trenér Luboš Kozel přeci jen dočkal vytoužené posily do středu hřiště. Z ostravského Baníku se pod Ještěd přesouvá devětadvacetiletý Daniel Tetour, který podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na následující dva ročníky.

Daniel Tetour (v modrém) na archivním snímku v dresu Baníku Ostrava. | Foto: FC Baník Ostrava

„Když jsem sledoval zápasy Slovanu, líbila se mi předváděná hra, kterou se chce tým prezentovat a která je i mně vlastní. To byl jeden z hlavních důvodů, proč mě lákalo jít právě do Liberce. Určitě hrála roli i osoba trenéra Kozla, pod kterým jsem vyrůstal na Dukle. Vím, jaký chce hrát fotbal a je mi to blízké,“ řekl ke svému příchodu do Liberce pro klubový web.

S trenérem Lubošem Kozlem se po Dukle a Baníku potká ve třetím společném angažmá. Liberecký kouč si přál nahradit Lukáše Červa, který odešel na západ Čech. „Neřekl bych, že se jedná o úplnou náhradu. Daniel je trochu jiný typ hráče. Byli jsme v situaci, kdy už nebylo tolik možností, protože některé nevyšly. Byl jsem tedy pro, aby přišel, protože ho znám a vím, co je to za hráče,“ nechal se slyšet lodivod Slovanu.

Do zápasu ale ještě zkušený středopolař chvíli nezasáhne, jelikož byl na konci minulého roku operován. „Otazníkem je zdravotní stav, jelikož 4. prosince podstoupil operaci a vrací se zpět. Věříme však, že v horizontu tří týdnů se dá dohromady a bude k dispozici. Jeho kvality jsou takové, že se jedná o hotového hráče, který může být ihned použitelný,“ věří Kozel.