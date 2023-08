Po třech utkáních bez výhry chtěli fotbalisté Slovanu Liberec opět naplno bodovat. To se povedlo, když zásluhou Christiana Frýdka porazili Pardubice nejtěsnějším možným rozdílem. Rychlonohý záložník také dokázal z metru trefit břevno, stejnou tyč trefil ze standardní situace Ľubomír Tupta. Slovan měl více vyložených šancí, ale Pardubice zase tvořily hru a měly opticky navrh.

Foto: FC Slovan Liberec/Jan Šlégl

„S výsledkem musím být spokojen. V naší situaci bylo důležité, abychom zvládli zápas vítězně. Jak jsme k tomu dospěli, nebylo bez problémů. Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu a během prvních dvaceti minut si vytvořili minimálně čtyři vyložené šance. Hlavně první dvě v podání Christiana Frýdka a Luky Kulenoviće skoro nešly nedat, přesto jsme je nedaly,“ kroutil hlavou trenér Luboš Kozel.

Narážel tím na trefené břevno Christiana Frýdka z malého vápna a promáchnutí Luky Kulenoviće, který stál sám před brankářem a netrefil balon. Poté už se ale mohl radovat. „Zaplaťpánbůh jsme následně gól dali a dostali se do vedení. Poté přišla tradičně pasáž, kdy nás soupeř zatlačil. Věděli jsme, že je silný na míči. Myslím si ale, že jsme bránili dobře a nepouštěli Pardubice do velkých šancí. Hodně jsme kazili po zisku míče a ihned ho ztráceli, čímž jsme soupeře pouštěli do tlaku,“ viděl příčiny toho, proč byli jeho svěřenci zatlačení před vlastním vápnem.

Ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. „Druhý poločas začal v podobném duchu a Pardubice cítily šanci. Jedna jejich vyložená šance skončila na tyči, tam jsme měli štěstí. Poté přišla ještě nebezpečná střela Tischlera. Závěr už byl vyrovnanější a například Rambo šel sám na bránu. Vyložených šancí jsme měli v zápase víc a z tohoto pohledu je vítězství zasloužené. Naopak na držení míče a mezihru vyhrály Pardubice. Byli jsme však poctiví dozadu a poprvé udrželi nulu, což je pozitivní. Cennější pro mě je vítězně zvládnutý zápas, i když výkon měl plno chyb,“ uzavřel Kozel hodnocení.

FC Slovan Liberec - FK Pardubice 1:0 (1:0)

Branky: 13. Frýdek. Žluté karty: 90. Prebsl - 90+5 Hlavatý. Rozhodčí: D. Černý - M. Volf, P. Pospíšil; VAR: O. Berka, AVAR: T. Mokrusch. Diváci: 1858.

Sestavy:

Liberec: Vliegen - Mikula (C), Chaluš, Prebsl - Ghali, Varfolomejev, Doumbia, Frýdek (52. Penner (90. Pourzitidis)), Preisler (72. Fukala) - Tupta (90. Horský), Kulenović (72. Rabušic).

Pardubice: Budínský - Surzyn, Halinský, Donát, Tischler (80. Zlatohlávek) - Patrák (75. Sychra), Hlavatý, Vacek (65. Šimek), Darmovzal, Pikul (46. Matoušek) - Černý (C) (65. Krobot).