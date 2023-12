Dlouhých 27 byla společnost PRECIOSA a. s. v čele s Ludvíkem Karlem majoritním akcionářem klubu FC SLOVAN LIBEREC a. s. To by se mělo změnit v polovině května příštího roku, kdy převezme 75% akcií podještědského celku společnost mladého a ambiciózního podnikatele Ondřeje Kanii. O koho se jedná a jak se k celé transakci vyjádřil?

Budoucí majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania. | Foto: CzechCrunch

Ondřej Kania:

Mladý podnikatel se narodil 19. prosince 1992 v Brně. Jedná se o výkonného ředitele společnosti JK Education, zřizovatele Pražského humanitního gymnázia a sítě amerických škol American Academy, do které patří dvě školy v Česku (American Academy in Prague a American Academy in Brno), slovenská American Academy in Bratislava a chorvatská American Academy in Zagreb.

V roce 2013 se spojil s kamarádem z dětství a v dubnu založili J&K Consulting (dnes JK Education). Po dobu působení firmy organizovali veletrhy středních internátních škol z USA, Kanady a Velké Británie. Následně také odkoupil pražské gymnázium (dnes Pražské humanitní gymnázium), založil americké školy American Academy in Prague, American Academy in Brno, American Academy in Bratislava a také American Academy in Zagreb.

V roce 2019 zařadil Forbes Ondřeje Kaniu do žebříčku 30 pod 30 mladých talentů z České republiky a následně do evropského výběru v oblasti společensky odpovědného podnikání a v roce 2021 byl zařazen do prestižního celosvětového výběru 30 under 30 International Literacy Association, coby jeden z předních inovátorů a vizionářů mladších 30 let.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Potvrzeno! FC Slovan Liberec mění majitele. Chce uspět v lize i Evropě

Budoucí majitel Slovanu Liberec se k transakci vyjádřil prostřenictvím svého profilu na sociální síti Facebook:

„V létě nastane v životě mém a mé ženy velká změna. K mé práci a k její práci, budeme poprvé v našich životech investory, kteří neřídí ale jen určují strategii a rozhodují. Po 12 letech budování skupiny Consilium cítím už nějakou dobu, že je potřeba nový impuls. Nová výzva. Consilium má fantastický management, s kterým máme velké plány. Pravdou ale je, že růst skupiny, a to kam se skupina dostala, jsem si ještě ani před dvěma lety neuměl představit. Nějakou dobu jsem se snažil nastavit na motivaci, kterou má celá řada mladých a úspěšných podnikatelů, tedy expandovat, expandovat, expandovat, brutálně se zadlužit, naředit si podíl, možná se u toho zničit anebo, když se poštěstí, dostat se do Forbes žebříčku. Miliarda korun je málo, chcete miliardu dolarů. A potom deset. To ale prostě nejsem já. Potom vás srazí auto a stejně nebudete na hřbitově nejbohatší. So why bother? Jediné oblasti, kterými chci trávit čas, nad kterými chci přemýšlet a podílet se na nich, jsou ty s velkým společenským zásahem. Consilium vzniklo v podstatě jako aktivismus. A vzdělávání a sport k sobě mají velice blízko. Proto tohle spojení dává smysl.

Nikdy jsem podnikat nechtěl. Consilium vzniklo jen a pouze jako odpověď na nedostatky a chyby v systému. Viděl jsem problém, chtěl jsem ho řešit. Nikdy by mě nenapadlo, že z toho bude firma. A ještě k tomu taková. Consilium samozřejmě bude dál 'moje' (byť nikdy nebylo 100 % formálně moje), bude to můj full time job. Budeme dál investovat a zdokonalovat naše projekty a rozvíjet ty nové. Je to výjimečná firma v mnoha ohledech. Ve svém oboru ve střední a východní Evropě je nepochybně nejdál a nejdál bude. Ale Slovan bude od léta můj únik. První a poslední (aktivní) investice mimo Consilium.

Jedná se o čistě naši soukromou, osobní iniciativu, která nemá nic společného s Consiliem, nebo našimi investory,“ prozradil Ondřej Kania.