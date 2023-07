Byl to zápas, který měl vše. Hned v první minutě fauloval brankář Vliegen unikajícího Marečka. Po zásahu videa bylo jasno - penalta! K míči se postavil Vasil Kušej, ale liberecký brankář své zaváhání napravil a střelu chytil. Poté poslal Slovan do vedení Matěj Chaluš. Po druhém zásahu VARu a vyloučení mladoboleslavského Kostky využil přesilovku Luka Kulenović a zdálo se, že si Liberec připíše pohodové vítězství. Obrovský kolaps ve druhém poločase a góly Pulkraba a Suchého v poslední čtvrthodině však rozhodly o tom, že se modrobílé celky rozešly smírně 2:2.

Obránce Slovanu Liberec Michal Fukala v utkání na hřišti Mladé Boleslavi. | Foto: Jan Šlégl/FC Slovan Liberec

„Zápas mě stál hodně nervů od první minuty. Jsem zklamaný z našeho výkonu a hlavně výsledku. Když jsme se dostali do situace, že vedeme o dvě branky a hrajeme proti deseti, neměli jsme si to nechat utéct. Naší lehkovážností v závěru druhé půle jsme dovolili Boleslavi vrátit se do zápasu a těsně před koncem neuhlídali standardní situaci. Nakonec je z toho bohužel jen remíza,“ hodnotil bezprostředně po utkání pro TV liberecký trenér Luboš Kozel.

To jeho protějšek měl logicky úplně opačné emoce. Z těch negativních to během zápasu přešlo až skoro v euforii. „Ukázalo se, že naděje umírá poslední. Naši hráči předvedli v deseti lidech fantastický výkon. Dá se říct, že Liberec do ničeho vážného nepustili. Pořád jsme vyvíjeli tlak a nutně potřebovali kontaktní gól, který dal Pulkrab. Marek Suchý pak v závěru vyrovnal na 2:2 a ještě to mohlo být zajímavé. Strašně děkuji hráčům, ale i fanouškům, kteří nás hnali za vyrovnáním,“ pochválil Marek Kulič nejen své svěřence, ale také diváky, kteří si našli cestu na útulný stadion.

FK Mladá Boleslav - FC Slovan Liberec 2:2 (0:2)

Branky: 79. Pulkrab, 89. Suchý - 8. Chaluš, 42. Kulenović. Žluté karty: 9. Kušej, 18. Suchomel, 25. Suchý, 54. Karafiát, 80. Pulkrab, 82. Ladra - 5. Plechatý, 82. Červ, 88. Prebsl, 90. Mikula. Červené karty: 36. Kostka (MBL). Rozhodčí: Vokoun - Kubr, Mokrusch; VAR: Všetečka, AVAR: Šimáček. Diváci: 4112.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Trmal – Kostka, Suchý, Karafiát, Suchomel (85. Šimek) – Matějovský (C) (46. Ladra), Sakala, Mareček (75. Žitný) – Jawo (38. Kadlec), Hilál (75. Pulkrab), Kušej.

Slovan Liberec: Vliegen - Plechatý (C), Chaluš, Pourzitidis - Fukala, Červ (83. Prebsl), Doumbia (83. Varfolomejev), Frýdek (69. Penner), Ghali - Kulenović (69. Horský), Tupta (60. Mikula).