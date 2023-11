/FOTO, VIDEO/ Kdo by to byl řekl, že právě nigerijský křídelník Ahmad Ghali, který v barvách Slovanu Liberec čekal na první ligový gól dlouhých 36 zápasů, rozhodně o výhře na sněhu nad Mladou Boleslaví svými premiérovými zásahy. Díky jeho přesným trefám porazil Slovan Středočechy podruhé v tomto měsíci, tentokrát 2:1.

Od začátku utkání v Liberci hustě sněžilo. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

V první půli se hrálo ještě na zelené trávě, jenže během přestávky sněžení houstlo a druhý poločas už se hrál prakticky pouze na sněhu. Hlavní rozhodčí musel dvakrát přerušit zápas, aby pořadatelé odklidili napadaný sníh z čar ohraničujících hřiště a pokutová území.

„Samozřejmě to je těžké, hrát v takových podmínkách. Odehrál jsem už ale hodně zápasů s podobným počasím. Jde o to, že my Afričané jsme zvyklí spíše na horko. Teď jsme v této situaci, ale není to zase tak špatné. V Česku a konkrétně v Liberci jsem již přes dva roky, takže si myslím, že už jsem si na počasí zvykl,“ řekl Ahmad Ghali na tiskové konferenci po utkání.

Fanoušky byl ze sta procent určen za muže zápasu. „Ve Slovanu jsem už odehrál mnoho dobrých dobrých zápasů, ale na gól stále čekal. Byl to můj první a druhý gól v lize. Jsem šťastný a doufám, že jich bude ještě hodně,“ přeje si nigerijský křídelník.

Slovan natáhl ligovou sérii bez porážky již na pět duelů. „Jsme opravdu rádi za tři body, protože to je nejdůležitější. Jsem šťastný, že jsem týmu pomohl dvěma góly. Byl to ale velice těžký zápas, protože po celou dobu hustě sněžilo,“ vrátil se Ghali k těžkým podmínkám.

Také jeho nadřízený, trenér Luboš Kozel, byl po zápase spokojen. „Dosáhli jsme velmi cenného a důležitého vítězství, které bylo ubojované. Chtěli jsme potvrdit poslední dobré výsledky, ale nevěděli, co s námi udělá reprezentační pauza,“ prozradil, že před zápasem se vkrádala do jeho realizačního týmu lehká nervozita.

S prvním hvizdem však rychle opadla. „Do utkání jsme vstoupili dobře, v úvodu byli aktivní a dostali se do vedení. Bohužel naší vlastní chybou a zaspáním při rohu soupeře bylo vzápětí vyrovnáno, což s námi trochu zacloumalo. Boleslav byla od té chvíle silnější na míči přibližně do 35. minuty. Ke konci půle jsme něco změnili v defenzivě a zlepšili se,“ hodnotil kouč Liberce první polovinu zápasu.

V té druhé se fotbal ještě více změnil v boj. O vítězství pak rozhodl dvacet minut před koncem výstavní ranou Ghali. „Druhý poločas byl vyrovnaný a s hustým sněžením to bylo čím dál více na hranici regulérnosti. Zaplaťpánbůh Ghali měl gólovou formu a svým druhým gólem, který trefil nádherně, nás dostal do výhody. V závěru to bylo o tom, jestli přežijeme nákopy. Mladá Boleslav poslalal dopředu vysoké a soubojové hráče, na což jsme nějakým způsobem reagovali. Uhráli jsme to, chodili do protiútoků a vítězství ubojovali,“ pochvaloval si Kozel.

FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:1)

Branky: 7. a 70. Ghali - 11. Pulkrab. Žluté karty: 14. Prebsl, 21. Mikula, 74. Čech (tr. brankařů) - 57. Sakala, 92. Malík (tr. brankařů). Červené karty: 93. Štěpán (kustod). Rozhodčí: K. Rouček - I. Nádvorník, T. Mokrusch; VAR: M. Radina; AVAR: L. Slavíček. Diváci: 1415.

Sestavy:

Liberec: Bačkovský - Mikula (C), Chaluš, Prebsl - Ghali (90. Fukala), Žambůrek, Červ, Preisler - Frýdek (62. Horský), Kulenović (90. Porzitidis), Tupta (83. Rabušic).

Mladá Boleslav: Trmal - Suchomel, Suchý, Karafiát, Kostka (85. Šimek) - Matějovský (C) (79. Ladra), Sakala (85. Kubista), Mareček - John (62. Jawo), Pulkrab (62. Yusuf), Kušej.