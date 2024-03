Nebyl to zápas, na který se bude dlouho vzpomínat. Na velmi těžkém terénu bylo k vidění pomálu zajímavých příležitostí. Dlouho to vypadalo, že se 1831 diváků na stadionu U Nisy gólu nedočká. To ale změnila 84. minuta a proměněná penalta Michaela Rabušice, která byla nařízena za ruku karvinského obránce Bergqvista.

Liberecký Slovan porazil Karvinou gólem z penalty, kterou v závěru proměnil Michael Rabušic. | Foto: se svolením V. Zoubka/FCSL

„Třetí zápas v řadě a třetí penalta proti nám. Dvakrát po zásahu VARu, tentokrát po nastřelené ruce. Fotbal nám ukazuje svou horší tvář. Nevím, co jsme komu udělali, ale nedaří se nám,“ pravil rozladěně hostující kouč Jarábek po utkání.

Ani on nemohl přehlédnout stav hrací plochy. „Hráči to odmakali na nekvalitním hřišti. Nebyl to pěkný fotbal, spíše boj. Chybí nám štěstí, nějaký odražený míč, který bychom dotlačili do sítě a pak přijde taková situace na konci, kde možná měl být spíše aut pro nás a nakonec je z toho penalta,“ zakroutil hlavou.

Jeho protějšek s ním souhlasil, co se týče pohledu na hřiště. „Projevovali jsme snahu po celý zápas. V první půli jsme se nedostávali do finálních fází nebo je neřešili dobře. Většinou jsme balon předrželi, což přičítám také terénu, který je takový, jaký je. Kontrola míče není taková jako obvykle,“ uznal Kozel.

Po přestávce už byl s výkonem svých svěřenců přece jen spokojen více. „Druhý poločas jsme byli jednoznačně lepší a dostávali se do nebezpečných zakončení. Nedařilo se nám ale stále dát gól. Pak přišlo až vysvobození v podobě penalty za ruku, která byla evidentní. Jsme za to rádi. Je to vybojované vítězství, ale myslím, že zasloužené,“ zhodnotil liberecký kouč.