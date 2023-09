Bude to jeho páté Podještědské derby na lavičce Slovanu. Po žádném z předchozích čtyř neodcházel jako poražený, dvakrát slavil vítězství a dvakrát si s rivalem body rozdělil. Sérii neporazitelnosti ve vzájemných zápasech by trenér Luboš Kozel rád prodloužil. „Jablonec neprochází lehkým obdobím. Mají hodně nových hráčů a mužstvo si sedá. Bude to o efektivitě a o tom, jak a jestli využijeme šance,“ říká před 61. Podještědským derby.

Trenér Slovanu Liberec Luboš Kozel. | Foto: Jaroslav Appeltauer/FC Slovan Liberec

Jaká je nálada v týmu po reprezentační přestávce?

Nálada je bojovná. Na tréninku z hráčů cítím, že si uvědomují blížící se derby a nic nepodcení. Věřím, že to dobře dopadne.

Jak osobně vnímáte derby?

V Liberci už působím nějaký ten pátek a vím, jaký význam má tento zápas pro fanoušky. To si uvědomujeme a věřím, že to na hřišti bude vidět.

Co byste řekl o Jablonci? Během léta se jeho kádr hodně obměnil.

Neprocházejí lehkým obdobím. Určitě čekali, že budou mít více bodů. Měli ale těžký los a hráli hodně venku. Je tam hodně nových hráčů a mužstvo si sedá. Například zápas se Slavií odpracovali a byli odměněni výsledkem. Naopak se Spartou na co sáhli, to jim nevyšlo. Bude to těžké v tom, že oni musí, protože ještě nevyhráli. Hrají derby doma a určitě bude jejich cíl zvítězit. Je tam ale stále spousta věcí, které jim nefungují tak, jak by chtěli. My je vidíme a bude otázka jak a jestli je dokážeme využít.

Oba týmy potřebují vyhrát. Očekáváte, že to bude vypjatý duel?

Viděl jsem Jablonec se Slavií, kde to nebylo moc o fotbale. Očekáváme bojovné utkání. Budeme se snažit prosadit fotbalem, protože ho chceme hrát. Bude to ale také o efektivitě. Minule jsme tam vedli 1:0 a dali druhý gól, který nebyl uznaný a nakonec jsme vítězství v závěru ztratili. Byli bychom rádi, aby se nám to už nestalo.

Bude to důležitý zápas i kvůli sebevědomí. Začali jste dobře, ale od druhé půle s Mladou Boleslaví to šlo dolů. Vnímáte to stejně?

V Boleslavi jsme tomu přispěli ve druhém poločase, který jsme neodehráli ideálně. Možná jsme lidi namlsali výkonem s Baníkem. Bohužel poté se udály věci, které měly vliv na výkonnost mužstva. Hlavně zranění Plechatého, Višinského a Frýdka. Většinu zápasů jsme odehráli v okleštěnější sestavě. Druhý poločas s Mladou Boleslaví a utkání s Bohemkou pro nás byli smolné a ztratili jsme je v závěru. Ve Zlíně se nebude hrát nikomu lehce. Pardubice každý podcení, ale mají velmi dobré fotbalové mužstvo. Vítězství proti nim pro nás cenu mělo. Poslední dva zápasy se projevil nedostatek ofenzivních hráčů, kdy to bylo vidět. Defenziva většinou fungovala. První góly ze hry jsme dostali až se Spartou. Bohužel jsme byli trestáni za standardní situace. Řekl bych, že to byl takový průměr, něco bylo lepší a něco horší. Nemáme tak široký kádr a je tedy důležité, abychom byli zdravotně v pořádku.

Jak na tom tedy jste po zdravotní stránce?

Repre pauza nám pomohla v tom, že se do tréninku vrátili Frýdek a Višinský, kteří už mohou zasáhnout do hry. Bohužel ale vypadli zase jiní hráči a k tomu byl v posledním utkání vyloučen Purzitidis, s čímž se budeme muset vypořádat.

Bude pro vás nejtěžším úkolem složit obranu?

Musíme si poradit. Co na to mám říct. (smích)

Berte tuto otázku s nadsázkou. Nevrátí se na hřiště Gebre Selassie?

Theo se vrátil do pozice u týmu a jsem za to rád. Je to osobnost, která nám v kabině určitě pomůže. Jeho odborný pohled na fotbal je dobrý a v tomto směru to pro nás bude samozřejmě posila.

Do derby tedy nenastoupí?

(smích) Né. Myslím si, že na hřiště se už nevrátí.

Jak často spolu komunikujete?

Teď každý den.

Ulehčí jeho příchod roli Michaelu Rabušicovi?

To bych neřekl. Je tu od pondělí, takže je brzy to takto hodnotit. Spíše pomůže z pohledu organizačních a sportovních věcí. Celkově to je další pohled, který může být trochu jiný. Vím, že když byl hráč a řekl něco v kabině, mělo to svou váhu a bylo to v tu chvíli správně. To si určitě zachová a nám to může pomoci.

Rabušic bude slavit přesně v den zápasu 34. narozeniny. Jak důležitý je momentálně pro tým?

Jeho role je jasně daná a pořád stejná. Když přijde na hřiště, může nám samozřejmě pomoct. Jeho hlavní úloha je ta, že během tréninkového procesu hráči fungují tak, jak mají. Podobně jako u Thea když něco řekne, hráči to respektují.

V útoku mu přibyl konkurent v podobě Nigerijce Chidery Michaela Okoha z maltské ligy. Jak vypadá v tréninku?

Řekl bych, že slušně. Největší problém pro tyto hráče je adaptace na vyšší intenzitu, která zde je. Co si budeme povídat, maltská liga nemá takovou úroveň. Viděli jsme u něho přednosti, které jsou evidentní. Musí se adaptovat na důraz. Je ale mladý, pracovitý a charakterově v pořádku. Věříme, že se bude zlepšovat a je to další konkurence do útoku.

Vy jste s týmem absolvoval lednové soustředění právě na Maltě. Vyhlédl jste si ho během tohoto pobytu?

Ne ne. Až během jara se naskytla možnost a sledovali jsme ho. V létě tu pak byl na testech, kdy s námi týden trénoval, protože maltská liga začala až teď v září. Poznali jsme ho tedy osobně. Navíc odehrál přátelský zápas za B-tým. Z tohoto pohledu jsme věděli, do čeho jdeme.