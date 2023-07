Co čekáte od vašeho bývalého týmu, můžou se fanoušci těšit na dobrou sezonu? Z mého pohledu by letošní sezona mohla být lepší než minulá. Kádr zůstal víceméně pohromadě a navíc přišlo pár nových hráčů. Je škoda, že na poslední chvíli odešel Victor Olatunji, ale myslím si, že to bude dobrá sezona a Liberec bude hrát hezký fotbal.

Kolikátý skončí Slovan?

Očekávám šesté místo.

Kdo získá titul?

Myslím si, že letos už to bude Slavia.

Tématem fotbalové ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Z pohledu fanouška je Skupina o titul dobrá, také Skupina o udržení má něco do sebe a bojuje se do posledních kol. Na druhou stranu z pohledu hráče mi tento formát nepřijde tak prospěšný. Šestnáct týmů, což je za mě moc, hraje 30 kol, a to bych řekl je dostatečný počet, aby se ukázalo, který tým je nejlepší.

