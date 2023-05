Liberečtí fotbalisté potvrdili svou formu z posledních kol a neprohráli v šestém utkání v řadě. Na hřišti v Mladé Boleslavi porazili Hradec Králové 2:1 a teprve od druhého kola ze srpna minulého roku si připsali dvě ligové výhry za sebou. O vítězství rozhodli ve druhém poločase trefy Rondiće a Olatunjiho.

Lukáš Červ v souboji s hradeckým protihráčem. | Foto: FC Slovan Liberec

"Myslím si, že to byl dramatický duel. První půle byla ještě taková spíše taktická, bez větších šancí. Víceméně remíza byla odpovídající," hodnotil souboj trenér Luboš Kozel.

Podobně to také viděl jeden z jeho svěřenců. "První poločas byl poměrně bez šancí. Já měl akorát hlavičku po rohu hned na začátku, ale nepodařilo se mi ji proměnit. Dobře jsme kontrolovali balon a chtěli se do hradecké obrany dostávat po zemi. Moc nám to ale nešlo," říkal po utkání záložník Matěj Valenta.

Utkání nabralo spád až ve druhé polovině. "Zápas otevřel náš první gól těsně po půli. Výborně jsme to vyřešili míčem za obranu, což jsme chtěli, možná i častěji. Následně se to otevřelo a Hradec šel za vyrovnáním. Nám se nabízely prostory pro rychlé protiútoky, které jsme řešili někdy lépe, někdy hůře. Přesto jsme měli tři úplně vyložené šance, Tupta, Olatunji, Červ… Když jsme odskočili na 2:0 z penalty za ruku, tak to vypadalo, že bychom mohli utkání dohrát v klidu. Ale vzápětí jsme dostali gól z rohu, což se nám stalo v posledních zápasech pokaždé. Je to momentálně naše slabina, měli bychom se na to asi více zaměřit," přemítal lodivod Severočechů.

Do Kamenice už nejedu! Nepříjemné prostředí, nechápe Jalovičár

Ten také přiznal, že poslední minuty pro něj byly nekonečné. "Dohrávalo se to hekticky až do konce. Tam jsme neukázali moc zkušeností, abychom to dohráli lépe. Dělali jsme hrozné ztráty a do posledního hvizdu to bylo otevřené. Já jsem strašně šťastný, že jsme to zvládli vítězně a potvrdili naši účast v prostřední skupině. Jsem rád za to, že už šestý zápas jsme odehráli bez porážky a dokázali se i v tomto mladém složení zvednout z naší nelehké situace," chválil své svěřence Kozel.

Slovan může stále pomýšlet na první šestku. Nemá to ale ve svých rukou. "Teoretická šance na první šestku samozřejmě je, ale my doteď koukali spíše pod sebe, než nahoru. Soustředili jsme se hlavně na tento zápas proti Hradci a uvidíme, jak dopadne utkání proti Spartě," vyhlíží víkendový souboj Valenta.

Hradec Králové - Slovan Liberec 1:2 (0:0)

Branky: 81. Kodeš - 49. Rondić, 79. Olatunji (pen.). Žluté karty: 73. Harazim, 90+1. Kodeš. Rozhodčí: P. Hocek - J. Hurych, P. Pospíšil; VAR: L. Nehasil, AVAR: L. Machač.

Hradec Králové : Bajza - Smrž, Čech, Klíma - Harazim (76. Hlaváč, Rada (C) (76. Pudhorocký), Kučera, Kodeš, Ryneš - Vašulín, Koubek (56. Trusa).

Liberec: Vliegen - Ndefe, Plechatý (C), Pourzitidis - Ghali (80. Preisler), Červ, Valenta (86. Prebsl), Frýdek (86. Rabušic), Fukala - Rondić (63. Olatunji), Tupta (80. Kozák).