Po první porážce 0:2 Na Stínadlech čekal na liberecké fotbalisty nelehký úkol. Smazat dvougólové manko a pokusit se prodloužit sezonu. To se nepovedlo i z důvodu nemohoucnosti v útoku. Vždyť jediný gól Liberce ve dvou utkáních vstřelil obránce Pourzitidis. Byl to zároveň také poslední zápas pro trenéra Luboše Kozla, který po minulém zápasu oznámil konec na lavičce Slovanu.

Liberečtí fanoušci před zápasem poděkovali bývalému najiteli Ludvíku Karlovi, pod kterým Slovan získal tři ligové tituly a dvakrát se stal vítězem poháru. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

Druhý vzájemný souboj přinesl očekávanou podívanou. Liberec se snažil dostat do pevné defenzivy Sklářů, kteří si ale volné prostory dobře hlídali. V první půli tak branka nepadla.

Poté to museli domácí otevřít, čehož Teplice využily. Nejprve se po rohovém kopu dostal k odraženému míči Daniel Trubač a střelou pod břevno otevřel skóre utkání. Když pak po skrumáži ve vápně zvýšil na 2:0 z pohledu Sklářů Nemanja Mičević, bylo vlastně hotovo.

Slovan pak vrhl všechno do útoku a hosté chodili do otevřené obrany. Další branku však nepřidali. Naopak domácí snížili zásluhou obránce Pourzitidise. Byl to ale jediný liberecký gól za 180 minut, a to je na postup málo. Dál tedy postupují Teplice.

FC Slovan Liberec - FK Teplice 1:2 (0:0)

Branky: 82. Pourzitidis – 49. Trubač, 58. Mičević (Fila). Žluté karty: 12. Višinský, 33. Prebsl, 78. Tetour – 6. Fila, 28. Mičević, 55. Chaloupek. Rozhodčí: Zaoral - Caletka, Hurych; VAR: Kocourek, AVAR: Ratajová. Diváci: 3266.