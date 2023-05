Liberečtí fotbalisté vstupovali do druhého utkání proti Jihočechům s jednogólovým mankem, když si nechali utéct v prvním utkání vedení 2:0 a nakonec prohráli 2:3. V prvním poločase dotlačil míč do sítě Matyáš Kozák. Po střídání se v posledních třiceti minutách naplno rozjel Ľubomír Tupta, který jeden gól dal a na dva přihrál, čímž řídil vysoké vítězství Slovanu 4:0.

Liberečtí fotbalisté se radují z branky do sítě Českých Budějovic. | Foto: Jaroslav Appeltauer/FC Slovan Liberec

"Odehráli jsme výborný zápas. To, co se nám nepodařilo v minulém zápase, tedy udržet vedení 2:0, jsme tentokrát nedopustili. Celý týden jsme pracovali s tím, že toto utkání můžeme zvládnout a podařilo se nám to výborně," pochvaloval si hrdina zápasu.

Ten se na hřiště dostal až v průběhu druhé půle, konkrétně v 64. minutě. Stačily mu však pouhé dvě minuty, aby přihrál na úplně volného Frýdka, který vstřelil postupový gól Severočechů. "Jsem velmi rád, že i když jsem naskočil na poslední půl hodinu, podařilo se mi dát gól a dvě asistence. Šel jsem na hřiště s tím, že mužstvu pomůžu a nakonec se to podařilo," zářil slovenský útočník.

Také jeho nadřízený mohl být po zápase spokojený. "Utkání se mi hodnotí dobře, protože jsme vyhráli 4:0. Už od úvodu, kdy jsme si vytvořili trojitou šanci, kterou jsme neproměnili, byl výkon velmi dobrý. Jediné, co by mohlo být lepší, je efektivita a proměňování šancí, abychom se do vedení dostali dříve," zůstává i po vysoké výhře trenér Kozel nohama na zemi.

Ten po zápase vysvětloval, proč nechal pětadvacetiletého ofenzivního univerzála sedět od začátku pouze na lavičce. "S Ľubem jsem včera mluvil. Chtěli jsme v těchto utkáních dát šanci hráčům, kteří do toho na jaře tolik nezasáhli. Oba zápasy hrál například Ivan Varfolomejev a chtěli jsme dát šanci Matyáši Kozákovi od začátku. Věřili jsme, že dokážeme vyhrát a kdyby nastalo prodloužení, abychom měli na lavičce hráče, který může přijít do zápasu a být rozhodujícím faktorem, což si myslím, že dnes Ľubo plnohodnotně splnil," byl spokojený domácí lodivod se svým rozhodnutím.

Jeho svěřenci mu udělali radost také s předvedenou hrou. "Až na jednu situaci jsme soupeře nepustili do větší šance. Dobře jsme bránili a dopředu hráli také velmi dobře a vytvořili si poměrně dost šancí. Jsem spokojený s výkonem, výsledkem a samozřejmě s postupem," uzavřel Kozel hodnocení.

Slovan Liberec - Dynamo České Budějovice 4:0 (1:0)

Branky: 38. Kozák, 66. Frýdek, 81. Tupta, 89. Olatunji. Žluté karty: 45+2 Varfolomejev - 29. Adediran, 78. Havel, 88. Čoudek. Rozhodčí: Ulrich - Hádek, Vyhnanovský; VAR: Hocek, AVAR: Kubr. Diváci: 1358.

Liberec: Bačkovský – Ndefe, Plechatý, Purzitidis – Fukala, Varfolomejev (64. Doumbia), Valenta, Frýdek (83. Prebsl), Mikula (C) (83. Ghali) – Olatunji, Kozák (64. Tupta).

České Budějovice: Janáček – Čoudek, Havel (84. Broukal), Králik (C) – Penner, Čavoš (80. Mic. Škoda), J. Hora, Potočný (60. Sluka) – Adediran (84. Grič), Hellebrand – Hais (60. Matoušek).