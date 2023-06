Toto přestupní období je zatím pro liberecké fanoušky překvapivé, ale v tom dobrém slova smyslu. Příznivci modrobílého celku byli zvyklí, že klub své hráče spíše rozprodával a nové přiváděl na hostování. V letošním létě je tomu zatím jinak. Po podpisech ofenzivních hráčů Tupty a Olatunjiho přichází další pozitivní zprávy. Hostování brankáře Huga Jana Bačkovského se mění v přestup a s týmem se zapojil do přípravy stoper Matěj Chaluš.

Matěj Chaluš se možná vrátí do Liberce. S týmem už trénuje. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Hugo Jan Bačkovský

Odchovanec strahovské akademie si svoje první starty v dospělém fotbale připsal na hostováních. Nejprve působil v druholigové Vlašimi, kde odchytal celkem 28 utkání. Díky dobrým výkonům dostal ligovou nabídku a v sezoně 2020/21 se přesunul do Bohemians. Za „Klokany“ si ligovou premiéru splnil na konci ledna roku 2021 proti Opavě. Připsal si čisté konto a dokonce byl vyhlášen hráčem utkání.

V Ďolíčku pokračoval i v následujících dvou sezonách. Dohromady odchytal 20 utkání a ve čtyřech z nich udržel čisté konto. Naposledy za Bohemians chytal v listopadu 2022 proti Baníku. Třiadvacetiletý gólman přišel na půlroční hostování do Slovanu, které se nyní změnilo v přestup. V libereckém dresu si zatím připsal šest ligových startů, z toho čtyři v nadstavbě.

Matěj Chaluš

Pod Ještědem se ukázala také staronová tvář. Do přípravy se zapojil Matěj Chaluš. Pětadvacetiletý stoper přestoupil do Slovanu v červenci 2019. Postupně se stával oporou obranných řad, až si vysloužil přestup do švédského Malmö FF. Odtud putoval do nizozemského Groningenu, ale ať už ve Švédsku či Holandsku se příliš neprosadil. Dohromady zasáhl v zahraničí jen do 18 zápasů. V Liberci se pokusí získat tohoto tvrdého obránce minimálně do podzimní části. Chaluš by se naopak mohl pokusit o restart kariéry.