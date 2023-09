Osmé kolo fotbalové nejvyšší soutěže nabídne mimo jiné souboj dvou odvěkých rivalů. Domácí FK Jablonec přivítá na svém stadionu Slovan Liberec. Ani jeden celek neprožívá ideální vstup do soutěže. Zelenobílí jsou po sedmi utkáních předposlední se ziskem pouhých čtyř bodů. Liberec je na tom o něco lépe, když získal dvojnásobný počet bodů, tedy osm a nachází se na 10. místě ligové tabulky.

O víkendu je na programu třaskavé derby mezi Jabloncem a Libercem. | Foto: DENÍK

Hlavní trenér Slovanu Luboš Kozel už vyhlíží důležitý zápas po reprezentační přestávce. „Nálada je bojovná. Na tréninku z hráčů cítím, že si uvědomují blížící se derby a nic nepodcení. Věřím, že to dobře dopadne,“ přeje si kouč. Pod Ještědem trénuje již třetí sezonu, takže vnímá, o jaký zápas jde. „V Liberci už působím nějaký ten pátek a vím, jaký význam má tento zápas pro fanoušky. To si uvědomujeme a věřím, že to na hřišti bude vidět,“ dodává.

Trápící se útočník Ľubomír Tupta stále čeká na svůj první ligový gól v novém ročníku. Během přestávky si ale splnil dětský sen, když nastoupil na slovenskou seniorskou reprezentaci. Po návratu už je ale myšlenkami opět v Liberci. „Každé derby je těžké. Po posledních výsledcích, které nebyly nejlepší, jedeme do Jablonce zvítězit. Tím, že se jedná o derby, máme dvojnásobnou motivaci a uděláme vše pro to, abychom zápas vyhráli,“ slibuje útočník pro klubový web.

Slovan získal posilu do útoku až z maltské ligy. Kde historicky také lovil?

Významný zápas to bude pro oblíbence libereckých fanoušků Michaela Rabušice, který přesně v den utkání oslaví 34. narozeniny, jak mu připomněli novináři. „Ajo vlastně,“ usmál se Rambo. „Já to ani nevím. Zápas bude sedmnáctého, že? Ani mi nedošlo, že to je přímo v neděli. Tak jo, budu si muset dát nějaký dárek,“ komentoval v dobré náladě před novináři. Poté už ale zvážněl. „Nejlepším dárkem by byly tři body. Doufám, že pro to uděláme vše a vyhrajeme,“ vyslovil své přání.

Stejně jako všichni v modrobílém klubu i on sám ví, o co v zápase jde. „Já osobně to řeším více. Pohybuji se po městě a hodně lidí mi říká: „Vyhrajte v Jablonci.“ To vám připomene důležitost zápasu. Nejdůležitější bude získat tři body, které momentálně potřebujeme. V repre pauze jsme pro to udělali hodně a doufám, že to bude vidět,“ řekl kapitán na závěr.