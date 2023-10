Měl to být zápas, kde se liberečtí fotbalisté vrátí na vítěznou vlnu. S Karvinou vyhráli 7 z dosavadních dvanácti vzájemných zápasů. Navíc Slezané dokázali porazit Severočechy jen jednou a v této sezoně vyhráli pouze v prvním kole proti Zlínu. Jenže fotbal nemá logiku a nový impuls v podobě staronového trenéra přinesl domácím ovoce, když porazili Slovan vysoko 5:2.

Liberecký Jan Žambůrek mezi dvojicí karvinských protihráčů. | Foto: FC Slovan Liberec/Jan Šlégl

„Nečekali jsme, že to bude snadné utkání, protože soupeř samozřejmě potřeboval uspět. Vyměnili trenéra, to je vždy impuls. Věděli jsme, že proti nám bude stát agresivní, bojovný soupeř. My to dnes ale nezvládli vzadu, dostali jsme strašné góly,“ kroutil nechápavě hlavou trenér Slovanu Luboš Kozel.

Poté už přešel k popisu klíčových situací. „Karviná šla do vedení, na to jsme dobře zareagovali, když jsme hned vyrovnali. Přišla pasáž, kde jsme měli dvě gólové šance, vypadalo to, že se to otáčí a místo toho prohráváme o poločase 1:3,“ smutnil.

Po pauze a rychlém snížení to vypadalo, že se Slovan nadechne k obratu, ale nestalo se tak. „Druhý poločas byl podobný. Dáme gól na 2:3, pak šel Denis Višinský sám na branku, to mohlo být 3:3. Měli jsme tlak a šli jsme si za vyrovnáním. Z brejku jsme ale dostali gól na 2:4 a pak jsme to korunovali chybou na 2:5, takže jsme to nezvládli hlavně v defenzivní části,“ uzavřel Kozel.

MFK Karviná - FC Slovan Liberec 5:2 (3:1)

Branky: 11. Ivan, 38. Budínský, 41. Akinyemi, 70. Memić, 83. Traore - 14. Mikula, 47. Tupta. Žluté karty: 2. Čurma, 27. Moses, 90+3 Memić - 68. Červ. Rozhodčí: T. Klíma - Z. Dobrovolný, A. Černoevič ; VAR: Hocek, AVAR: Kotík. Diváci: 2212.

Sestavy:

Karviná: Holec - Čurma, Svozil (46. Bederka), Krčík, Fleišman - Memić, Čavoš (82. Traore), Budínský (C) (55. Bartl), Ivan (82. Antovski), Moses (65. Boháč) - Akinyemi.

Liberec: Vliegen - Fukala (46. Preisler) Chaluš, Prebsl - Mikula (C)(64. Horský), Doumbia (75. Frýdek), Červ, Žambůrek (46. Višinský), Ghali - Kulenović (80. Okoh), Tupta.