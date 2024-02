Remíza pro Huga! Hráči Slovanu se dokázali vrátit do 62. Podještědského derby i po hororově vypadajícím střetu Filipa Prebsla s brankářem Bačkovským, který zůstal několik desítek vteřin v bezvědomí a v infarktovém závěru smazali dvougólové manko.

Slovan remizoval v 62. Podještědském derby s rivalem z Jablonce 3:3. | Foto: se svolením Viktora Zoubka/FCSL

Jablonec měl daleko lepší vstup do zápasu. Své šance nejprve nevyužili Martinec a Nebyla, ale po zásahu videa se z penalty trefil Jan Chramosta a poslal hosty do vedení. „Jsme smutní. Do zápasu jsme vstoupili velice dobře. Chtěli jsme hrát vysoko a napadat soupeře, protože jsme věděli, že Liberec je kombinační mužstvo. Dali jsme gól z penalty a měli ještě dvě slibné akce, kdy jsme mohli přidat další branky. Také dozadu jsme hráli v první půli kompaktně a Liberec neměl žádnou tutovku,“ chválil Radoslav Látal výkon svých svěřenců v prvním dějství.

Jeho protějšek o poločasové přestávce spokojený být nemohl. „Nehráli jsme náš nejlepší zápas a Jablonec byl v úvodu lepší. Ještě před penaltou měl dvě velké šance. Chtěli jsme hrát fotbal a trochu nás zaskočila kvalita hřiště i soupeře, který nás nenechal hrát. Po inkasovaném gólu jsme se zlepšili a začali tvořit, ale do vyložené šance se nedostali,“ nechápal domácí kouč.

Také po přestávce byli hosté lepší a dokonce zvýšili své vedení, když si Mikula srazil vyboxovaný míč do vlastní brány. „I do druhého poločasu jsme vstoupili dobře a dali gól na 2:0. Poté nás rozhodila branka domácích z penalty. Po střídání to už nebylo ono a dostali jsme se pod tlak. Liberec šel na velké riziko. Dostával se k nám po krajích hřiště a létal nám do vápna jeden centr za druhým. Vepředu jsme nedokázali podržet balon, a to byl také důvod, proč jsme ztratili dva body,“ pravil smutné lodivod Jablonce.

Liberci se skoro vše rozpadalo pod rukami. „Na začátku druhé půle jsme chtěli být aktivnější, ale znovu se nám to nedařilo. Když jsme chtěli prostřídat, dostali jsme druhý gól a vše bylo špatně. Po gólu na 1:2 jsme si řekli, že by nám to mohlo pomoct. Dopadlo to ale nejhůř, jak mohlo a hned z rozehrávky soupeř odskočil na 1:3 po naší chybě. Navíc se zranil Hugo (brankář Bačkovský pozn. red.), což bylo nepříjemné,“ vrátil se Kozel k okamžiku hrůzy, kdy ztichl celý stadion.

Při třetím jabloneckém gólu se totiž střetl domácí brankář s Filipem Prebslem, který ho omylem kopl do hlavy a Bačkovský zůstal dlouhé desítky vteřin bezvládně ležet na trávníku. „Byl to jeden z nejhorších momentů, co jsem kdy na fotbale viděl,“ pravil po utkání Matěj Chaluš, který byl u libereckého brankáře mezi prvními.

Mladý liberecký gólman je naštěstí mimo ohrožení života. „Dokotoři už viděli nějaké vyšetření. Snad tam není nic zlomeného, takže to nejvážnější tam být nemusí. Nicméně Hugo byl delší dobu v bezvědomí a měl zapadlý jazyk. Jedná se o těžký otřes mozku. Delší dobu bude bez jakéhokoliv sportování a zůstává v nemocnici na pozorování,“ řekl Luboš Kozel na pozápasové tiskové konferenci.

Brankář Hugo Jan Bačkovský odnášený na nosítkách.Zdroj: se svolením Viktora Zoubka/FCSL

Najednou nikdo na stadionu U Nisy nemyslel na fotbal, ale muselo se pokračovat. Do branky se postavil Olivier Vliegen a Liberec započal stíhací jízdu za vyrovnáním. V 85. minutě se dostal na dostřel po přesném zásahu Dominika Preislera a když v nastaveném čase vyrovnal Chaluš, stadion explodoval.

„Vypadalo to s námi zle. Vážím si toho, že to kluci nezabalili, snažili se snížit, což se podařilo a následně vydolovat bod. V závěru jsme byli aktivnější a možná šli i za vítězstvím. Samozřejmě ze stavu 1:3 na 3:3 musíme brát bod. Vážím si závěru. Je vidět, že mužstvo má charakter a umí se poprat s nepříznivým vývojem,“ byl domácí kouč nakonec spokojený s remízou.

FC Slovan Liberec - FK Jablonec 3:3 (0:1)

Branky: 72. Rabušic z pen., 85. Preisler, 90. Chaluš - 13. Chramosta z pen., 58. Mikula (vl.), 73. Čanturišvili. Žluté karty: 30. Mikula, 45+2 Žambůrek, 48. Tupta - 23. Kratochvíl, 28. Hollý, 90. Štěpánek. Rozhodčí: O. Pechanec - J. Pečenka, P. Kotalík; VAR: J. Petřík, AVAR: J. Kříž. Diváci: 4427.

Sestavy:

Liberec: Bačkovský (76. Vliegen) - Prebsl, Chaluš, Mikula (C) - Penner, Žambůrek, Varfolomejev (59. Preisler), Ghali - Kok (67. Rabušic), Kulenović (59. Horský), Tupta (59. Doumbia).

Jablonec: Hanuš - Hurtado, Tekijaški, Martinec (81. Souček) - Pleštil (5. Hollý, 90. Drchal), Kratochvíl, Nebyla, Polidar, Černák - Chramosta (90. Štěpánek), Chanturishvili.