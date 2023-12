/FOTO, VIDEO/ Dvě penalty, osm branek a závěrečný ohňostroj po domácí výhře nad Zlínem 5:3. I přes těžký terén a nefotbalové počasí mohla tisícovka nejvěrnějších diváků sledovat v posledním domácím utkání tohoto kalendářního roku skvělý fotbal, který bavil. Hlavně pak divoká závěreřná patnáctiminutovka, ve které padly hned čtyři góly.

Při děkovačce mohli hráči nad tribunami stadionu U Nisy sledovat vítězný ohňostroj. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Na to, jaké je počasí a terén, mohlo to být pro diváky atraktivní utkání, ve kterém viděli osm branek. Měli jsme dobrý vstup do zápasu a zaslouženě se dostali do vedení. Po druhé brance jsme si začali myslet, že je hotovo a začali na hřišti vymýšlet blbosti. Ztratili jsme nějaké míče, čímž se soupeř dostal do hry a nám trvalo skoro do poločasu, než jsme se z toho dostali,“ všiml si trenér Luboš Kozel lehkovážnosti, která se vkradla na kopačky jeho svěřenců po proměněné Frýdkově penaltě.

Slovan znovu nakopl motory až kolem 55. minuty. „Také úvod druhé půle byl z naší strany pasivní a nervózní. Z tohoto pohledu byl pro nás strašně důležitý gól Purzitidise na 3:1, kdy jsme se zase trochu uklidnili a přišla pasáž, ve které jsme hráli velmi dobře a přidali čtvrtou branku. V závěru jsme opět nebyli tak důslední dozadu a dostali dvě laciné branky, což nás mrzí. V té fázi už ale nebylo pochyb o vítězství, které bylo zasloužené,“ řekl kouč spokojeně.

Jeho tah, kdy nechal sedět obránce Filipa Prebsla a od začátku postavil Mariose Purzitidise, se mu vyplatil. Řecký hráč důvěru splatil gólem a asistencí. „Marios dal ten třetí gól, který byl hodně důležitý pro vývoj zápasu. Ve hře měl ale věci, se kterými jsme už tolik spokojení nebyli. Gólem a asistencí to určitě vykompenzoval a jednoznačně přispěl k celkovému výkonu týmu,“ pravil Kozel v dobré náladě.

Také střelec důležité branky přišel mezi novináře v dobrém rozpoložení. „1+1 jsem ještě nikdy neměl. Bodově to byl tedy nejlepší zápas, co jsem odehrál. Už jsem ale předvedl lepší výkony. V první půli jsem se trochu trápil, protože jsem dlouho nehrál. Pak jsem se ale dostal do hry a bylo to lepší,“ uvědomoval si bek, že body nejsou vše.

Při gólu si počínal jako zkušený útočník, když nasměroval Mikulovu nepovedenou střelu zády k bráně a hlavně patou mezi nohy brankáře Dostála. „Koukal jsem na Mikyho, jak chce střílet a zůstal stát. Řekl jsem si, že když se balon dostane ke mně, uklidím to,“ usmál se Purzitidis. „Branku jsem pak věnoval bráchovi, se kterým jsme si ráno volali a on mi řekl, abych dal gól,“ prozradil s dovětkem, že mu bratr asi bude muset volat častěji.

FC Slovan Liberec - FC Zlín 5:3 (2:1)

Branky: 7. Žambůrek, 27. Frýdek (z pen.), 63. Pourzitidis, 78. Červ, 90. Rabušic - 36. Tkáč, 87. Didiba, 90+3 Vukadinovič (z pen.). Žluté karty: 31. Slončík, 40. Janetzký, 60. Cedidla, 62. Černín, 90. Didiba (všichni Zlín). Rozhodčí: V. Zaoral - R. Dresler, R. Kotík; VAR: T. Klíma; AVAR: J. Hrabovský. Diváci: 1052.

Sestavy:

Liberec: Bačkovský - Mikula (C), Chaluš, Pourzitidis - Fukala, Červ (83. Červ), Žambůrek, Preisler (66. Ghali) - Frýdek (66. Višinský), Kulenović (75. Horský), Tupta (75. Rabušic).

Zlín: Dostál - Cedidla, Černín, Didiba, Čelůstka - Tkáč (74. Simerský), Janetzký - Fantiš (C) (46. Dramé), Bužek (59. Žák), Slončík (79. Reiter) - Vukadinović.