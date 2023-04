Po reprezentační přestávce se opět rozjela domácí soutěž. V zápase týmů bez formy (Ostrava z posledních pěti utkání jednou remizovala a 4x prohrála, Liberec měl bilanci o jednu remízu lepší) se diváci gólu nedočkali. Liberci navíc bude v příštím utkání chybět Dominik Preisler, který byl v 65. minutě vyloučen.

Lukáš Červ ze Slovanu Liberec bojuje o míč s ostravským protihráčem | Foto: Jan Šlégl/Slovan Liberec

"Začátek byl poměrně slušný, ale nevydržela nám kvalita ve hře. Během první půle jsme hodně kazili a soupeř se dostal více do hry. Nicméně vyložené šance tam nebyly. Také úvod druhého poločasu byl z naší strany dobrý. Do našeho vyloučení to bylo otevřené utkání na obě strany," hodnotil první hodinu hry trenér Luboš Kozel.

Po dvou žlutých kartách a následné červené už to měl Slovan velice složité. "Vyloučení určilo ráz závěru utkání, kdy jsme to ubránili silou vůle. Musíme poděkovat Oliemu Vliegenovi, který nás podržel. Díky němu si z Ostravy odvážíme důležitý bod," chválil liberecký lodivod muže mezi třemi tyčemi.

Další utkání sehraje Slovan doma na stadionu U Nisy proti Zlínu, který porazil České Budějovice vysoko 5:1.

Termín zápasu: sobota 8.4. 16:00.

Baník Ostrava - Slovan Liberec 0:0

Branky: bez branek. Žluté karty: 33. Šehić - 20. a 65. Preisler, 62. Pourzitidis, 83. Červ. Červené karty: 65. Preisler. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Horák; VAR: Batík, AVAR: Paták. Diváci: 5027.

Ostrava: Letáček – Juroška, Bitri, Pojezný, Šehić – Cadu, Kaloč (C) (85. Boula), Šín (60. Miškovič), Buchta (60. Plavšič) – Klíma (60. Kuzmanovič), Tijani (72. Almási).

Liberec: Vliegen - Plechatý (C), Prebsl, Pourzitidis - Mészáros (64. Rondić), Červ (87. Varfolomejev), Frýdek (63. Valenta), Doumbia (72. Lehoczki), Preisler - Olatunji, Tupta (72. Ghali).