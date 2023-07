Svěřenci trenéra Kozla odehráli první ze dvou přípravných zápasů v rámci německo-rakouského soustředění. V malém městečku Wels nedaleko Linzu změřili síly s maďarským celkem Puskás Akadémia FC, který vede libereckým fanouškům dobře známý Zsolt Hornyák. Pod jeho křídly nastupuje také české duo Jakub Plšek a Patrizio Stronati.

Liberecký útočník Tupta v přípravném utkání proti Puskás Akadémia. | Foto: Jan Šlégl/FC Slovan Liberec

Maďarský celek šel rychle do vedení, když v 7. minutě proměnil pokutový kop právě Plšek. Slovan však na nic nečekal a už za dvě minuty srovnal zásluhou Kulenoviće. Chvíli před pauzou pak poslal modro-bílý celek do vedení také z penalty Tupta. Ve druhé půli se v rozmezí tří minut prosadili Pourzitidis a Višinský a Slovan tak zvítězil jednoznačně 4:1.

„Jsem samozřejmě spokojený, vždycky je člověk ovlivněný výsledkem, který je z tohoto utkání příznivý. Jsem rád, že jsme dali čtyři branky. Myslím si, že první poločas byl kvalitnější, i tím, že soupeř měl lepší základní sestavu a i my, dá se říci, takovou tu silnější. Cením si toho, že i když jsme dostali první gól, tak nás to spíše vyburcovalo a dokázali jsme vývoj otočit. Druhý poločas rozhodl o výsledku, dali jsme dvě hezké branky. Je to cenné vítězství. Jsem rád, že tentokrát byla efektivita dobrá,“ spokojeně pravil trenér Luboš Kozel po utkání.

Slovan odjel na herní soustředění. V jakém složení?

FC Slovan Liberec - Puskás Akadémia FC 4:1 (2:1)

Branky: 9. Kulenović, 42. Tupta (pen.), 62. Pourzitidis, 64. Višinský - 7. Plšek (pen.).

Liberec: Bačkovský - Chaluš (68. Govaers), Plechatý (C) (46. Prebsl), Pourzitidis (63. Mikula) - Fukala (46. Penner), Varfolomejev (68. Červ), Doumbia (46. Beran Š.), Ghali (46. Preisler) - Frýdek (68. Lexa)- Kulenović (63. Horský), Tupta (46. Višinský).

Akadémia: Tóth B. (65. Auerbach) – Bartolec, Szolnoki, Stronati, Ormonde-Ottewill – Posztobányi (65. Kern), Favorov (72. Gazdag), Plsek – Slagveer, Komáromi (65. Dusinszki), Colley (65. Puljic).