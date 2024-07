Nová smlouva pro 'Ramba'

Úvodní slovo si vzal sportovní ředitel. „Dohodli jsme se na prodloužení smlouvy. Vnímáme to jako důležitý krok. Je potřeba mít v mladém týmu někoho se zkušenostmi, kdo bude taková prodloužená ruka trenéra,“ řekl Gebre Selassie.

Trenér ihned přispěchal s rozšířením této odpovědi. „Díváme se hlavně na sportovní stránku věci. Míša ale také drží kabinu, na kluky je pozitivní a dobře jim radí. Není to o tom, aby byl jen nějaká spojka, ale důležitá byla také sportovní výkonnost v přípravě,“ dodal Kováč.

Sám Rabušic měl touhu pokračovat. „Jsem rád, že jsme se domluvili. Cítil jsem v sobě motivaci zkusit nový impuls a vyzkoušet nové věci. Nechci být jen prodloužená ruka v kabině, ale chci být platný také na hřišti. Příprava byla dobrá, proto jsme se domluvili,“ přiznal čtyřiatřicetiletý útočník.

Zužování kádru

Liberecký kádr nabobtnal přes letní pauzu do nezvyklých rozměrů. Vždyť v kabině je najednou přes deset nových tváří. Logicky tak musel někdo z kola ven. „Příchodů bylo hodně. Kádr narostl do určitých rozměrů, které musíme korigovat. Dohodli jsme se s Pardubicemi, že k nim uvolníme Tomáše Polyáka. U nás by nedostával dostatek prostoru, který by potřeboval pro růst. Nicolas Penner dostal svolení a odcestoval na zkoušku do zahraničí. Ondřej Lehoczki se bude připravovat s B-týmem a hledáme pro něho řešení,“ vyjmenoval Gebre Selassie hráče, kteří prozatím nebudou součástí A-týmu.

Otazníky nad Frýdkem a Vliegenem

Nejasno je zatím kolem záložníka Christiana Frýdka a brannkáře Oliviera Vliegena. První jmenovaný dosud neprodloužil s klubem smlouvu, která končí za rok. Pokud by to tak bylo i nadále, v zimě by mohl podepsat v jiném klubu a po sezoně odejít zadarmo, což v Liberci nechtějí. „Konkurence se natolik zvětšila, že nemohu zaručit jasné herní vytížení. Hráč jeho kvalit chce hrát. Nabídli jsme smlouvu, ale nedohodli jsme se. Nebráníme se jednáním, ale ani tomu, že by u nás Christian zůstal,“ řekl k situaci Gebre Selassie.

U belgického brankáře je situace podobná. „Olivier Vliegen vyjádřil přání, že by chtěl vyzkoušet něco jiného. Rozumíme tomu, v Liberci odvedl určitou práci a chtěl by se posunout. My si ale zároveň nemůžeme dovolit ho pustit bez adekvátní náhrady. Je to tedy také v řešení,“ dodal sportovní ředitel Slovanu.

Ambice jsou velké

Nový většinový majitel Ondřej Kania napumpoval do klubu nemalé prostředky a jak sám přiznal, cokoliv mimo TOP 5 by bral jako neúspěch, čímž vytváří na realizační tým nemalý tlak. „Tlak samozřejmě cítíme, ale spíše se těšíme. Překážky budou, to víme, ale organizace je silná a věřím, že jsme připraveni,“ nechce Kováč hned na začátku panikařit a připouštět si, že je pod drobnohledem.

Důležité je věřit ve své schopnosti. „Děláme každodenní práci nejlépe, jak umíme. Věříme naší cestě, ale nevíme, jak dlouho to bude trvat. Každý chce, aby to bylo co nejrychleji. Budeme pod tlakem a každý bude čekat na chybu. Pro každého soupeře můžeme být nároční a pro každého chceme být co nejvíce nepříjemní. Cíle jsou jasné: Jsme ambiciózní, hladoví a chceme být nároční,“ má jasno kouč před startem ligy, do které jeho mužstvo vstoupí utkáním v Karviné.