O druhém únorovém víkendu se po zimní přestávce opět roztočí kola FORTUNA:LIGY, tedy nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Pod Ještěd zamíří olomoucká Sigma, kterou vede Václav Jílek. Jak se na tento zápas nachystali během dlouhé pauzy hráči severočeského celku?

Ivan Varfolomejev, který dost možná nahradí Lukáše Červa v základní sestavě, během přípravného utkání s Jihlavou. | Foto: se svolením J. Appeltauera/FCSL

FC Slovan Liberec

Umístění po podzimu: 8. místo

Zápasy v přípravě: Liberec – Miedź Legnica (POL) 3:0, Liberec – Vysočina Jihlava 2:2, Liberec - Černo More (BUL) 1:0 , Liberec - Warta Poznań (POL) 1:1, Liberec - Widzew Łódź (POL) 2:0

Potenciální změna majitele

Určitě největší událostí severočeského klubu, která se udála během zimní přestávky, je plánovaná změna majitele. Po dlouhých 27 letech, kdy byla společnost PRECIOSA a. s. v čele s Ludvíkem Karlem majoritním akcionářem klubu, by měl 75% akcií odkoupit teprve jednatřicetiletý brněnský podnikatel Ondřej Kania. Ten doposud podnikal v oblastni školství a do fotbalu chce dle jeho slov vstoupit z důvodu rozptýlení od svého hlavního podnikání. Rád by vrátil fanoušky na tribuny stadionu U Nisy a ve výhledu několika let se také opět pravidelně účastnil se Slovanem evropských pohárů.

Slovan si před startem jarní části připsal vítězství v generálce

Ztráta Lukáše Červa

Nejvýraznějším odchodem tohoto přestupového období je přesun Lukáše Červa do Viktorie Plzeň. Mladého středopolaře nejprve odkoupila pražská Slavia, aby jej obratem poslala na západ Čech v rámci hráčské kompenzace za brankáře Jindřicha Staňka. Takto o něm na začátku přípravy mluvil trenér Luboš Kozel: „Herně je to stále mladý hráč, který má plno nedostatků a může se zlepšovat, ale jeho cena pro nás je právě v tom, že je to lídr na hřišti, který velí, mluví a stmeluje. Pokud by odešel, budeme chtít hledat náhradu.“ Jenže náhrada je pár dní před startem jarní části v nedohledu a jedinou alternativou na Červovu pozici je mladý Ukrajinec Ivan Varfolomejev. Bude to stačit?

Až nezvykle malá fluktuace hráčů

V Liberci bylo v posledních letech zvykem, že se během přestupových období vystřídalo v klubu velké množství hráčů a v prvních kolech podzimu či jara to bylo znát na sehranosti. Tuto zimu tomu ale bylo jinak. Klub opustili pouze již zmiňovaný Lukáš Červ a mladý Tomáš Polyák, který zamířil na hostování do druholigového Varnsdorfu. Jedinou novou tváří v kabině se pak stal dvaadvacetiletý slovenský útočník Lukáš Letenay, jenž přišel pod Ještěd z druholigového Púchova.