Tomáš Honzejk dnes 17:04

Na severu Čech bylo během přestupového období opět rušno. Tentokrát to ale bylo opačně než v předešlých letech, kdy se kádr rozpadal. Modrobílý celek hlásí do této chvíle deset nových kmenových hráčů a dva stopery na hostování. Pojďme si jednoho po druhém představit tak, jak v čase do klubu přicházeli. Jejich fotky pak najdete v galerii.