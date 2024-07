V minulém článku jsme vám přinesli přepis z uznávaného fotbalového podcastu Ondřeje Novotného KUDY BĚŽÍ ZAJÍC, ve kterém majitel Slovanu Ondřej Kania mluvil převážně o ambicích, posilování a fotbalu jako takovém.

Ve druhé části rozhovoru se Zdeňkem Folprechtem a Janem Vackem se zaměřil více na marketingovou stránku. Co všechno prozradil?

Špatná komunikace při odchodu Luboše Kozla

„Když jsme to první den trenérovi oznámili, všichni jsme si slíbili, že to nikomu neřekneme. Hlavně trenér chtěl, abychom to neoznamovali, protože s tím patrně měl nějakou špatnou zkušenost z minulosti. Logicky ale on s asistenty museli hledat nové angažmá a my v procesu nového trenéra, takže do toho bylo zainteresováno mnoho lidí.“

„Oznámení trenérovi přišlo ve středu a v neděli mi volal novinář z nejmenovaného serveru, že se k němu dostala tato informace a další den to chtějí vydávat. Začal jsem panikařit a volal panu Kozlovi. Řekl jsem mu, že bychom tuto informaci měli vydat jako klub dříve, ale bylo mi řečeno, že si to nepřeje. Moje chyba, neměl jsem to respektovat. Kdybych měl vyjmenovat od nástupu do Slovanu jednu komunikační chybu, byla by to tato. Nestává se mi často, abych nebyl dostatečně silný a nestál si za svým.“

Nový trenér Radoslav Kováč

„V prosinci jsem se potkal s různými trenéry i hráči, ale pouze schůzka s Radkem Kováčem byla zmedializována. Byla to také chyba. Kdybych to měl udělat znovu, na žádnou schůzku by se nešlo a nebo by se uskutečnila u nás doma.“

„Dramaticky jsme změnili a měníme, jak klub funguje ve všech směrech. První den jsme vyměnili úplně vše a začali vše nastavovat jinak. Když už dělat převrat, bylo správné rozhodnutí udělat ho kompletně, tedy vyměnit i trenéra. Bylo fér, že jsme to bývalému trenérovi (Luboš Kozel, pozn. red.) řekli po třech hodinách, co jsme byli v klubu. To jsem chtěl, aby to bylo jasné.“

(NE)konec na X

„Byl jeden konkrétní moment, kdy jsem si X odinstaloval. Po třech nebo čtyrech dnech, kdy jsme vstoupili do klubu a má žena Petra byla na LFA jsem si řekl, že s tím končím a maximálně budu retweetovat posty klubového účtu. Pak ale přišel moment, kdy pan Tvrdík napsal něco o mé ženě a celé to zkazil. Od té doby se stalo mnoho věcí a to, že jsem si X nakonec nechal, nám pomohlo hlavně v komunikaci a objasnění různých situací hlavně v prvním měsíci. Teď opět nejsem ve stádiu, kdy bych měl potřebu to rušit.“

Podještědské derby

„Schůzku s panem Peltou (majitel FK Jablonec, pozn. red.) jsme ještě neměli. Jak ho mám ale navnímaného, myslím si, že je to hráč, což je fajn. Určitě pochopí, když řeknu, že Jablonec jako konkurenci nevnímám.“

Nové logo

„Kdyby se o něm nemluvilo, je to špatně. To, že na internetu začnou vznikat různá meme je přesně to, co chceme. Mělo to větší dosah než rebranding Sparty. Když jsme si změřili sentiment v dotazníku a na sociálních sítích, dvě třetiny fanoušků uvedlo, že se jim logo líbí, 10% mělo neutrální názor a zbytek negativní. Až jsem si říkal, jestli jsme nebyli málo odvážní.“

Připravovaný seriál na VOYO

„Nad touto věcí jsem přemýšlel už na podzim. Nedělal jsem pro to ale žádné aktivní kroky, protože i na mě to bylo příliš troufalé. Nakonec se ale přeci jen natáčí.“

Spojení s Agraelem

„Napadlo mě to také už někdy v říjnu. Věděl jsem, že jestli je nějaký klub spící obr, je to právě Slovan Liberec, kde se můžete opřít o historii a úspěchy, což je strašně důležité. Kdybych takto vstoupil do klubu bez titulů a pohárové historie, nemohl bych říkat takové proklamace a oslovovat podobná jména.“

„Musíme to postavit na tom, že v Liberci je také hokej a ani v nejlepších sezonách nebývalo vyprodáno. Moje strategie je tedy taková, že ze Slovanu musíme udělat značku, která přesahuje město. Věděl jsem, že Agraelus je z Liberce, ale fanoušek her a videí nejsem.“