Když se ale člověk podívá za oponu této věci, zjistí, že se vše má tak trochu jinak. Dlouhé roky se v českém fotbale oficiální čísla mnohde nafukují. Z jakého důvodu? „Nevím, proč to ostatní kluby dělají. Když jsme přišli do klubu, nechali jsme si ze systémů vyjet reálné průchody fanoušků ze všech zápasů, hlášená čísla a následně tržby. Když klub nahlásí návštěvu 2500 lidí a tržby má 35 tisíc korun, tak tam logicky něco nesedí,“ podivoval se liberecký majitel Ondřej Kania v podcastu Liga naruby.

Adolf Šádek: Měl jsem koeficient krát 2

Plzeňský boss Adolf Šádek ihned přispěchal s možným motivem. „Můžete na to mít například navázané stánkaře či bonusy, nebo se člověk prostě stydí říct, že přišlo tak málo lidí. Někdy jsem to také nechtěl říct a měl jsem koeficient krát 2,“ přiznal při pondělní návštěvě v Tiki taka.

V Liberci to ale chtějí dělat jinak, transparentně. „Řekli jsme si, že uděláme riskantní krok, kterým je zveřejňování reality. Po utkání s Olomoucí vidím, že lidé nejsou schopni rozlišit 1500 lidí od čtyř tisíc a zvykli si na to, že jim všichni lžou,“ zakroutil Kania hlavou.

Mnoho domácích příznivců zveřejněnému číslu opravdu nevěřilo. „Když jsme oznámili, že k nám přišlo 3640 diváků, lidé nám psali, že to je strašně málo, ale reálně to je 2x tolik než loni. Zároveň když odečtu fanoušky Sparty, je to o něco více lidí než na domácím utkání se Spartou v loňské sezoně,“ prozradil ambiciózní majitel Slovanu.

Ondřej Kania: 3640 je obrovské číslo

Zároveň to určitě nebere jako propadák. „Je to obrovské číslo. Byla to největší návštěva libereckých fanoušků za posledních šest nebo sedm let. Z hlediska tržeb bylo neuvěřitelné, že odpovídaly domácímu utkání se Slavií v minulém ročníku,“ pokračoval ve statistikách.

Kdo přišel na stadion, změnu rozhodně viděl nejen na tribunách. Na severu Čech se po dlouhých letech stagnace konečně něco děje a mnoho fanoušků bylo zvědavých, jak se nové akvizice pod Ještědem uvedou. Někteří ale ze zápasu příliš neměli, protože stáli v dlouhých frontách klidně i více než půl hodiny. „Bohužel i při návštěvě 3640 diváků nám začal kolabovat stadion. Už před poločasem došly klobásy na hlavní tribuně. Lidé stáli dlouhé fronty na toalety a pivo. Pracujeme na tom, ale je to složité,“ uznal Kania, že toto se nepovedlo.

Nakonec zřejmě ani Liberec neoznámil skutečné číslo, ale poškodil se, jelikož se ukázalo, že některé turnikety nefungovaly tak, jak měly. „Po utkání jsme zjistili, že tam možná opravdu bylo více lidí a nejsme reálně schopni to spočítat,“ pokrčil rameny.

Pro Petra Švancaru to ale i tak bylo málo. „Přijde mi šílené, že ta jedna tribuna za bránou je v Liberci vždy prázdná. Stejně tak i v Jablonci, tam jedna tribuna za bránou není a druhá je také prázdná,“ přidal příměr se sousedním rivalem.

Ať už bylo U Nisy více lidí nebo méně, opravdový test přijde již tento pátek, kdy na sever Čech zamíří pražská Slavia. Nejen hráči se budou muset předvést, stejně tak stankáři a celkově všichni lidé na libereckém stadionu. Ondřej Kania uvedl, že v prodeji je posledních 1500. Jeho ambice po devíti letech vyprodat stadion tak možná nakonec lichá nebude.