„Nedělám věci proto, abych byl průměrný. Velká prohlášení jsou pro mě přirozená. Já nestavím fotbalový klub, od toho mám Honzu (Jana Nezmara, pozn. red.). Já stavím značku, a to je něco, co jsem vždycky chtěl,“ říká Kania sebevědomě.

Co dalšího pronesl v oblíbeném fotbalovém podcastu během rozhovoru se Zdeňkem Folrechtem a Janem Vackem?

O ambicích v nadcházející sezoně

„Cokoliv mimo TOP 5 by pro mě bylo zklamání. Bez proklamací a cílů, které deklarujeme, nejde dělat totální přestavbu klubu tak, jak ji děláme. Máme jen dvě možnosti. Buď bojovat o titul nebo o sestup, jinak to bude nuda.“

O velkohubých prohlášeních a účasti v LM

„Fotbalové prostředí se vyznačuje tím, že je v něm velká koncentrace typické české povahy. To znamená, že ideální jsou lidé, kteří jsou nesmírně skromní a nijak nevybočují. Znám to ze školství, což není můj případ. Nejlépe sedět v první lavici, hlásit se, mít hotové úkoly a samé jedničky na vysvědčení. Nic velkohubého na tom nevidím. Strašně nám to ve fotbale chybí. Cokoliv, co vybočuje z elementární pokory je bráno za chybné.“

O titulu

„Vždy jsem primárně přemýšlel nad evropskými poháry a nikdy si ani pro sebe neříkal, že bych chtěl vyhrát titul. V několika dalších letech je pravděpodobnost minimální. Samozřejmě se může objevit okno, viděli jsme to teď v Německu (Leverkusen). Vše by si ale muselo perfektně sednout a já jsem člověk, který se na věci dívá matematicky. Ambice je spojená hlavně s Evropou.“

O pozici klubu v českém fotbale

„Nechci být ten roztomilý klub, který všichni pochválí, ale nikoho to nezajímá. Jestli jsem při příchodu do klubu vnímal něco, co tu chybělo, byla to vítězná mentalita. S ambicí chtít vítězit se člověk většinou musí narodit. K tomu, aby se zvítězilo ale nestačí jen ambice, ale také štěstí a tak dále. V životě jsem si dokázal, že mám schopnost vítězit a strašně bych si přál vybudovat v Liberci prostředí, které to bude mít také.“

„Kdyby to bylo jednoduché, dosáhl by toho každý. Když jsem začal dělat první školu, vždy jsem říkal, že kdybych věděl, co všechno to obnáší a jak to bude komplikované, v životě bych to neudělal. Jakoukoliv velkou věc vždy způsobili lidé, kteří přišli 'zvenku' a narušili status quo. Nespojili jsme své životy a reputaci s klubem proto, abychom byli průměrní.“

O nejvyšší fotbalové soutěži

„Liga jako taková směřuje velmi dobrým směrem. Je ale potřeba, aby takových subjektů, jako jsme my, vstoupilo do klubů více. Aby se například prodal Hradec Králové či Olomouc, protože konkurence je strašně důležitá.“

O mohutném posilování

„Určitě to není tak, že bychom přepláceli posily jen proto, že jsem řekl nějaké číslo. Udělal jsem si kolečko po Slavii a Spartě abych deklaroval, že už nebudeme tím klubem, který nemá na posily vůbec nic, dotáhne sedm hráčů na hostování a čtyři na zpětný odkup. Chtěl jsem říct fotbalovému prostředí, že Liberec se bude na trhu chovat jinak.“

„Nechceme bojovat penězi. Dokázal bych kolem sebe nahromadit hodně lidí a kapitálu, ale chceme bojovat koncepcí a tím, že to dokážeme dělat lépe než ostatní. Transformujeme klub a značku o 180 stupňů.“