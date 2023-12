Je jediným fotbalistou ve FORTUNA:LIZE, u kterého najdete řeckou vlajku. Obránce Slovanu Liberec Marios Purzitidis, který působí pod Ještědem přes tři roky, je sice z poloviny Čech, ale občanství má řecké. „Doufám, že otevřu cestu dalším krajanům,“ přeje si mladý bek.

Řecký obránce Marios Purzitidis má českou maminku. I proto se plynule domluví českým jazykem. | Foto: FC Slovan Liberec

Jaká byla vaše cesta do České republiky?

Přišel jsem kvůli fotbalu. Do té doby jsem žil v Řecku a hrál tam. Poté nastalo období Covidu, přestali jsme hrát, majitel opustil klub a já zůstal bez angažmá. Následně se ozval Slovan, že by měl o mě zájem a domluvili jsme se.

Vy máte v České republice příbuzné, že?

Ano. Je výhoda, že jsem napůl Čech, protože mamka je Češka a mohl jsem se s každým domluvit také česky. Mám tu také sourozence a hodně mi to pomohlo. Je to určitě jeden z důvodů, proč jsem zde.

Vaše první role v klubu byla zajímavá. Stal jste se tlumočníkem na tiskové konferenci při utkání předkola Evropské ligy proti kyperskému Apoelu FC. Jak jste si to užil?

Byla to dobrá a zajímavá zkušenost. (úsměv) Byl jsem rád, že jsem mohl s někým mluvit také řecky.

Jste jediným řeckým hráčem v nejvyšší soutěži. Věříte, že vás budou krajané následovat?

Znám jednoho Řeka, který je v akademii Slavie. Christos Zafeiris má sice norské občanství, ale také řecké kořeny, kde žil. Doufám, že otevřu cestu dalším krajanům, kteří budou chtít hrát FORTUNA:LIGU.

V České republice je oproti Řecku převážně větší zima plná sněhu. Jaké je pro vás toto roční období, obzvlášť v Liberci?

Jsem tu zhruba tři roky, už jsem si na počasí zvykl a nevadí mi. Hlavně v Liberci, protože jsem poznal, že tady je počasí jiné než ve zbytku republiky. Když si ale volám s rodiči a řeknou mi, že u nich je například 20 stupňů a u nás zrovna mínus pět, tak žárlím. (smích)

Dodržujete nějaké české zvyky?

V Řecku slavíme Vánoce s rodinou stejně jako zde v Česku. Dodržujeme tuto tradici a myslím si, že je to super. Chci, abychom ji dodržovali i nadále.

Jak vypadají řecké Vánoce?

Slaví se o den později a zdobí se buď stromek nebo loď. Na večeři se podává ryba s bramborovým pyré. Dárky se rozdávají stejně jako v Čechách.

Máte rád českou kuchyni?

Ano mám, ale nedávám si ji často, protože je těžší. Jsem zvyklý na lehčí řeckou kuchyni a je pro mě jednodušší dávat si řecká jídla.

Když už si dáte české jídlo, jaké je vaše oblíbené?

Když jedu za babičkou na Moravu, dám si rád knedlíky plněné uzeným masem se zelím. Také sladké kynuté knedlíky mám rád.

Chodíte na řeckou kuchyni do nějaké liberecké restaurace?

Ne, vařím si sám.

Už jste navštívil vyhlášenou řeckou tavernu MASA BUKA v centru města?

Ještě jsem tam nikdy nebyl, ale mám v plánu to změnit a navštívit ji.

A české pivo máte rád?

Celkově pivo moc nepiju. Jednou za čas mi ale chutná Plzeň.

Líbí se vám české ženy?

Vidím rozdíly mezi řeckými a českými ženami. Zatím jsem ještě s otazníkem. Musím vyzkoušet, jestli je lepší žít zde s českou ženou nebo mít vztah na dálku.

Jak často se vracíte do Řecka a kde se cítíte více doma?

Dvakrát do roka. V létě a v zimě. Více doma se cítím v Řecku, protože tam mám rodiče. Možná kdyby žili v Česku, cítil bych se více doma zde. Tady mám ale zase bráchu, babičku, strejdy a tety a i tady se už cítím jako doma.