Byl to souboj, který od neděle rezonuje českým fotbalem. Liberecký záložník Ahmad Ghali uklouzl a v pádu nešťastně zranil pardubického Jana Kalabišku. Sudí Rouček správně pískl faul bez udělení karty, jenže se do toho vložil kolega Pavel Orel u videa a pozval si sudího k monitoru. Ten po přezkumu k údivu většiny tasil červenou kartu.

„Já osobně bych nebyl pro udělení červené karty. Nedokážu si představit, že hráč měl na takto podmáčeném trávníku možnost zastavit mechanismus svého pohybu. Rozhodčí tomu mohl předejít a přerušit na pár minut zápas z důvodu vydatného deště,“ myslí si Michal Tandler, předseda disciplinární komise OFS Liberec.

Jeho názor sdílí většina fotbalové veřejnosti, například i bývalý hráč Slovanu a nyní fotbalový expert Zdeněk Folprecht. Na opačné straně ale stojí například ligový technický delegát Emil Ubias. „Hráči se přičítá něco, co by se mu přičítat nemělo. Ani v užším fotbalovém okruhu se ale neshodneme. Kolega Emil Ubias si například myslí, že to má být červená karta,“ překvapil Tandler.

Jan Kalabiška to bohužel odnesl zlomeninou lýtkové kosti, která si vyžádá léčení na několik měsíců. Ghali v tom však je opravdu nevinně. „Nenaplňuje mi to skutkovou podstatu surové hry. Není tam prvek úmyslu hrát surově či nepřiměřeně. V tomto případě to byla nešťastná náhoda,“ má jasno předseda liberecké DK.

Jenže ligová disciplinární komise potvrdila ve svém pondělním komuniké správnost verdiktu. „V 68. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně vyloučil hráče domácího družstva č. 25 za surovou hru. Jednalo se o nešťastný a neúmyslný přestupek, kdy vyloučený hráč podklouzl a ve vysoké intenzitě podrazil hráče hostujícího družstva č. 19. Následkem zákroku došlo k nepřirozenému zkroucení levé nohy faulovaného hráče viz video, což vedlo ke zlomení této nohy. Každý hráč je zodpovědný za svůj pohyb, proto VAR správně intervenoval. Janu Kalabiškovi přejeme co nejrychlejší uzdravení,“ stojí v prohlášení.

Ani s tím však Tandler nesouhlasí. „Jsem na pochybách oprávněnosti intervence VAR. Celé se to točí kolem dvou věcí. Tou první je ochrana zdraví a bezpečnosti hráčů a druhou je klasická mantra, že hráč během hry zodpovídá za svůj pohyb a za všechny části svého těla,“ řekl klasickou poučku.

A jak dlouho se bude muset Liberec obejít bez svého důležitého člena základní sestavy? „Očekávám delší trest. Když si vezmeme, jak byly v poslední době trestány situace, při kterých došlo k vážnému zranění, je trend posuzování poměrně evidentní,“ pravil Tandler.

Vzápětí přispěchal s příkladem. „Například sparťanský útočník Kweuke dostal tehdy trest na 12 zápasů, ale ve srovnání s tímto zákrokem to samozřejmě bylo něco úplně jiného. Pokud bude disciplinární komise rozumná, měla by vynést trest někde na hranici tří až čtyř utkání. Já bych uvažoval ještě o menším trestu kolem dvou utkání,“ prohlásil.

Liberecký klub na svém webu během pondělí vydal prohlášení, kde se omlouvá samotný hráč i sportovní ředitel Theo Gebre Selassie. „Je nám nesmírně líto, že k této nešťastné situaci došlo. Za celý klub přejeme Honzovi Kalabiškovi brzké uzdravení. I mně samotnému se stalo podobné zranění, kdy soupeř podklouznul a v souboji mi přilehnul nohu. Bohužel se tyto situace stávají a těžko u nich hledat viníka,“ citoval web Slovanu bývalého reprezentačního obránce.

Uvidíme, jaký trest nakonec bude ve čtvrtek vynesen. „Podle řádu tento zákrok spadá do kategorie, ve které se udělují tresty zákazu činnosti na dva až osmnáct měsíců. Na druhou stranu lze disciplinární řád vykládat méně restriktivně ve prospěch hráče a dá se přiklonit k nižšímu trestu. Byl by to zcela evidentně opravdu nepřiměřeně vysoký trest,“ uzavřel Tandler.