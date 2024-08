/FOTO/ Byl to zápas dvou poločasů, kterému by slušela remíza. V tom prvním byly jednoznačně lepší Teplice, po pauze měl blíže ke třem bodům liberecký Slovan. Nakonec rozhodla chyba brankáře Bačkovského v nastaveném čase a tři body tak zůstaly pod Krušnými horami.

Skláři vstoupili do zápasu aktivněji a lépe. Z toho pramenil špatný odkop kapitána Mikuly v 17. minutě, který uzmul Filip Horský, namířil si to přímo na Bačkovského a střelou na přední tyč otevřel skóre utkání. Do poločasu ještě liberecký brankář musel likvidovat nebezpečný pokus Mičeviće, který se ocitl na levé straně úplně sám.

„Věděli jsme, že Teplice budou hrát hodně nakopávaných balonů a bude to boj o druhé míče. Chystali jsme se na to, že budeme agresivní a budeme se chtít domácím v tomto směru vyrovnat. První půle však byla příšerná. Nepovedlo se nám nic a bylo to na střídání celého týmu,“ hodnotil první dějství liberecký kouč.

Radoslav Kováč tak poslal do druhého poločasu hned tři nové hráče a jeden z nich už po 52 vteřinách vyrovnal. Lukáš Letenay vystihl úmysl obránce Kričfalušiho, obhodil si prvním dotykem brankáře Němečka a do prázdné brány vyrovnal.

Slovenský útočník mohl být libereckým hrdinou. Jenže jeho hlavičku po centru Hlavatého vytáhl zázračně na čáře domácí brankář Němeček. Následně se Letenayovi nepovedlo zpracovat vyražený míč a dorazit. Když se Frýdek o pár chvil později nedovolal pokutového kopu po zákroku na jeho osobu, zdálo se, že utkání skončí remízou.

V dlouhém šestiminutovém nastavení ale přišla velká chyba brankáře Bačkovského při výběhu, když netrefil čistě balon, ten se odrazil k nohám Abdallaha Gninga a senegalský rychlík rozveselil teplická Stínadla. Slovanu už v závěru mnoho času nezbylo a do další šance se nedostal. Teplice tak zapsaly první body v sezoně, když vyhrály 2:1.

„Spadl nám velký balvan ze srdce. Myslím si, že jsme mohli první půli vyhrát větším rozdílem. Ve druhé jsme opět udělali chybu, která ten zápas zdramatizovala a znervózněla nás. Liberec měl pak dvě šance, ale zarputilostí, vůlí a nadšením jsme zápas dokázali zvládnout,“ viditelně si oddechl Zdenko Frťala.

To jeho protějšku přibyly vrásky na čele. „Druhý poločas se to zlepšilo, dali jsme hned gól a pomohli si. Ve finále jsme v 94. minutě udělali chybu a prohráli. Je to velká škoda, bod by pro nás byl dobrý, ale asi jsme si ho nezasloužili,“ shrnul Kováč druhou prohru Liberce v řadě.