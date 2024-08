Liberec se favorita nezalekl a v prvním poločase byl více než vyrovnaným soupeřem. Už v desáté minutě měl obrovskou šanci Benjamin Nyarko, ale Kinský jej vychytal. Na další šance se čekalo až do konce poločasu. Nejprve ve 39. minutě Bačkovský vychytal po přečíslení střelu Prebsla. Na následnou ránu Malicka Dioufa po rohovém kopu, která se odrazila o břevno, už ale reagovat nedokázal.

Ještě do poločasu mohl vyrovnat domácí Icha, ale slávistický brankář se opět činil. Ve druhém poločase se Slavia stáhla do hlubokého bloku a Liberec už jen těžko hledal cestu k bráně. Hra se navíc hodně kouskovala častými fauly či střídáními. Ani jeden celek už se do žádné velké šance nedostal a domácí Slovan tak prohrál nejtěsnějším možným rozdílem.

„Ze dvou domácích zápasů máme pouze bod. To je realita a strašně mě mrzí. Zápas byl hlavně v prvním poločase hodně kvalitní. Škoda, že Benji (Benjamin Nyarko, pozn. red.) nedal první gól ve velké šanci v desáté minutě. Nakonec zápas rozhodla krásná střela. Pro nás je to smutné, ale musíme jít dál. Myslím, že jsme předvedli spoustu pozitivních věcí, od kterých se můžeme odrazit. Bohužel jsme ale ve dvou domácích zápasech dali jen jeden gól, a to je málo,“ pokrčil rameny liberecký trenér Radoslav Kováč.

Účel světí prostředky, a tak Slavii stačil na výhru jediný gól. „Byl to hrozně těžký zápas. Klobouk dolů před domácími. Staví tu nový tým a Liberec bude silný. Myslím si, že budou do pátého místa. Byl to podobný zápas jako na Slovácku. Podařilo se nám ale dát gól. Liberec je vyspělý, jednalo se o evropský zápas, který byl složitý. Byla to fuška se vším všudy,“ uznal kvalitu domácích Jindřich Trpišovský, kouč Slavie.