Probíhala teprve čtvrtá minuta, když se ke sklepnutému míči dostal těsně za vápnem karvinský Martin Regáli a nechytatelnou střelou do šibenice otevřel skóre utkání. Severočechy rychle inkasovaný gól zaskočil a dlouho se vraceli do zápasu.

To se jim povedlo ve 27. minutě, kdy Bačkovský našel Ichu, ten z první Hlavatého a střední záložník milimetrovým pasem Višinského. Hostující rychlík pláchl všem, posunul balon podél špatně vyběhnutého Knoblocha a srovnal na 1:1.

Do poločasu se skóre měnilo ještě jednou a opět na hostující straně. Michal Hlavatý si stoupl k rohovému praporku, přesným centrem našel na přední tyči Adama Ševínského a mladý stoper půjčený ze Sparty si při prvním ligovém startu připsal také první gól.

Druhý poločas tolik fotbalové krásy nenabídl. Karviná hledala cestu k Bačkovskému, ale liberecká obrana byla pevná. Hra se navíc často kouskovala. V závěru pak našel Qëndrim Zyba z první Lubomíra Tuptu, slovenský útočník si obhodil opět nesmyslně vyběhnutého Knoblocha a hlavičkou do prázné brány pojistil liberecké vítězství na 3:1.

Hostující kouč tak mohl být spokojený. „Jsme moc rádi, že jsme v Karviné získali tři body. Byl to těžký zápas. Hlavně na začátku, kdy se Regáli krásně trefil a nás to na 10 až 15 minut zpražilo. Rozhodovala velká šance Karviné na potenciálních 2:0. Myslím si, že kdyby ji proměnili, bylo by to ještě těžší. Přežili jsme, po krásné akci vyrovnali na 1:1 a trochu se zklidnili. Následně jsme se prosadili ze standardní situace, a to rozhodlo. Jsme moc rádi, protože se tu nebude hrát jednoduše. Musím říct, že Karviná hrála velmi dobrý fotbal,“ řekl Kováč v pozápasovém rozhovoru pro televizní kamery.

To karvinský Martin Hýský ligový debut v body nepřetavil. „Chtěli jsme výsledkově zahájit domácí premiéru úplně jinak. Na druhou stranu jsem viděl spoustu pozitivních věcí. Měli jsme výborný začátek a dali rychlý gól. V zápase ale nás provázely laciné branky. Už u té první jsme byli nedůslední v presinku, následně špatná domluva u standardní situace. To na nás samozřejmě dolehlo,“ mrzelo domácího kouče.

Jeho tým ale ani podle statistik horší nebyl. „Liberec nás extra nepřehrával a těžil z našich hloupých chyb. Ve druhé půli se Liberec trochu zatáhnul a měli jsme to složitější. Hráli jsme do plných a ztráceli mnoho balonů. Měli jsme být trpělivější a vytvořit si ještě větší tlak. Ve finální fázi jsme si nevytvořili nějakou extra věc, která by nás dostala do remízového stavu. Třetí gól byl také hodně laciný a rozhodl zápas,“ pokrčil Hýský rameny.