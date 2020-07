V tuto chvíli je zápas vyprodán. Po vstupenkách, které mohly oba kluby prodat svým fanouškům, se jen zaprášilo. Maximálně povolená kapacita tak bude diváky zaplněna. Klub FC Slovan Liberec ale připravil pro fanoušky, na které nezbyly žádné vstupenky, projekci na velkoplošné obrazovce před libereckou radnicí.

Slovan bude hrát finále MOL Cupu doma. Bude to velká výhoda? „Pro nás je to příjemné, že budeme hrát na domácím stadionu. Kluci to tady znají, mají svou vlastní kabinu. Určitě je to pro nás lepší než hrát na Spartě. Jsme za to rádi. Vykopali jsme si účast ve finále na vlastním stadionu, takže karty jsou rozdány tímto způsobem,“ uvedl trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Před několika dny hrál Liberec ligový zápas na Spartě, kde prohrál 1:4. „My jsme předtím dva zápasy vyhráli, když Sparta hrála ještě pod trenérem Jílkem. Dneska už vede tým trenér Kotal. Jsou to odlišné styly. Poznatky z posledního vzájemného zápasu použijeme,“ odtajnil Hoftych.

Sparta už má na rozdíl od Liberce jistotu účasti v pohárech. Může to hrát nějakou roli? „To si nemyslím. Sparta už šest let nemá žádnou trofej, takže ji určitě bude chtít získat. Oba týmy mají obrovskou motivaci. Vítěz poháru bude mít i lepší postavení než třetí mužstvo v lize,“ uvědomuje si liberecký kouč.

Slovan má i nějaké hráče na marodce. Je šance, že by mohl být třeba Alibekov k dispozici? „Uvidíme v den zápasu. Po tiskovce máme ještě trénink a ráno rozběhání, takže budeme chytřejší ve středu,“ řekl Hoftych.

Spartě se pod Ještědem za posledních osm let příliš nedařilo. „Abych pravdu řekl, tak tuhle statistiku vůbec nesleduju. Finále se hraje na jeden vítězný mač, proto je tak specifické. Dlouhodobá statistika tady asi nehraje roli,“ myslí si Jan Mikula.

„Jak řekl Honza, je to jeden zápas. Může mít nějaký vývoj, který to střetnutí úplně změní. Všichni si přejeme, aby to byla zajímavá partie a měla náboj, emoce. Hlavně doufáme, že skončí šťastně pro nás,“ odvětil Hoftych na dotaz, zda se dá čekat ofenzivní podívaná nebo naopak bude hrát prim defenziva.

O držiteli trofeje mohou klidně rozhodnout i pokutové kopy. „V ponděli jsme si dali penalty, protože klukům chybí na závěr sezony nějaké peníze v kase. Potřebujeme najít hříšníky. Je to samozřejmě varianta, ale o ní nikdo na začátku nepřemýšlí,“ usmívá se liberecký lodivod.

Většinou chytal v pohárových duelech Milan Knobloch. Nastoupí i ve finále? „Tohle je i otázka na trenéra brankářů, se kterým nominaci konzultujeme. Jsme rádi, že máme kvalitní gólmany. Uvidíme, kdo bude chytat. Teprve se rozhodneme,“ uzavřel Hoftych.