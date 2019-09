Jak byste zhodnotil zápas?

Když dostanete ve 4. minutě gól, tak se pak hraje špatně. Proměněnou penaltou jsme se dokázali vrátit do hry. Měli jsme ještě nějaké šance, které gólman Grigar skvěle chytil. Druhý poločas už byl pro diváky asi nekoukatelný.

Nehrálo roli sluníčko při inkasovaném gólu z přímého kopu?

Ne. Sluníčko nehrálo vůbec žádnou roli. Čekal jsem, že by to mohl levák kopnout na přední tyč a do poslední chvíle jsem si myslel, že to chytím. Ale nějak jsem to blbě odhadl a míč skončil v bráně. Byl to můj gól.

Nguyen mohl inkasovat podruhé po dalším přímém kopu Mareše.

Šel jsem trochu dopředu, ale i díky tomu sluníčku jsem špatně periferně viděl. Naštěstí jsem balon vyrazil alespoň na roh.

Jak těžké bylo zvednout se po chybě, z níž padl první gól Teplic?

Důležité je hodit ji za hlavu, abych pomohl týmu.