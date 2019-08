Zápas pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže FORTUNA:LIGY se trenérovi libereckého Slovanu Pavlu Hoftychovi nehodnotil moc dobře, protože jeho tým si připsal už čtvrtou porážku v řadě. Radost měl naopak z možnosti setrvání Oscara, kolem něhož v předchozích dnech přešlapoval Manchester City a Slavia.

Pavel Hoftych | Foto: Jaroslav Appeltauer

„Duel by se mi hodnotil lépe, pokud bychom měli nějaký bod, což nemáme. Snažili jsme se napadat rozehrávku Slavie, což je velmi složité, protože mají vynikající fotbalisty. Naši hráči to uběhali až do konce zápasu. Měli jsme tam tutovku, kdy Nešický hlavičkoval, ale neproměnil. Slavia měla čtyři možnosti, které Filip Nguyen parádně vychytal. Chvíli před poločasem nás po ztrátě našeho hráče Slavia potrestala krásným gólem na první tyč.