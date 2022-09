Olomouc do utkání vstoupila hodně aktivně a bylo vidět, že svěřenci Václava Jílka chtějí negativní bilanci zlomit. V prvním poločase to byli hlavně oni, kdo hrozil.

Do první šance se sice v šesté minutě dostal hostující Kozák, ale zastavil jej praporek pomezního rozhodčího, navíc Trefil by jeho střelu kryl.

V desáté minutě si na druhé straně Hanáci vybrali notnou dávku smůly. Po rohovém kopu nejprve Spáčil orazítkoval břevno a Zmrzlý z dorážky tyč. Následnou střelu zblokovali obránci. Hned nato pálil Breite a nepříjemnou střelu, která před Vliegenem skočila, brankář Slovanu vyrazil.

A Hanáci byli stále hodně nebezpeční, po centru Navrátila pálil z voleje Zorvan, ale Vliegen vytáhl skvělý zákrok a Růsek následně z malého vápna z těžké pozice přestřelil.

V první půli si Sigma vytvořila pět rohů (celkově 12, dosud nejvíce za celý zápas 6) a z jednoho z nich hlavičkoval Poulolo na hranici malého vápna mimo. Poté to byl zase Růsek, kdo mířil hlavou také vedle.

Ve 35. minutě udržel Růsek těžký míč na polovině hřiště a pro Hanáky se otevřela slibná šance, kdy postupovali na bránu v situaci čtyři na čtyři. Breite volil střelu, ale jeden z obránců ji srazil na roh.

Z něho Sigma získala k dispozici „jen“ autové vhazování, které ale rychle hodil Zorvan na Chytila, jenž se obtočil kolem svého strážce Matouška a střelou slabší levačkou o zadní tyč poslal Sigmu do vedení. Tady už měli Hanáci i kus štěstí, protože, míč se od tyče odrazil jen těsně za brankovou čáru, kde se zastavil.

Slovan se za první dějství téměř nedostal na útočnou třetinu. Chvíli před poločasem se jeho ofenzivní hráči připomněli. Frýdek ale v době, kdy mohl jít do otevřené obrany, skákavý míč nezpracoval a van Buren následně z úhlu pálil mimo.

Hostující kouč Luboš Kozel reagoval na vývoj v poločase dvojím střídáním. V 53. minutě vytáhl Trefil dobrý zákrok tváří v tvář proti Rondicovi, sudí měl ale praporek opět nahoře.

Sigma ve druhé půli přestala být tak aktivní jako v té první. Liberec se dostával častěji k její bráně a po nevinném centru, který jeden z obránců odhlavičkoval, vrátil Spáčil míč nešťastně do vlastního vápna přímo k soupeři a Denis Višinský vypálil, míč tečoval Ondřej Zmrzlý a ten zapadl obloučkem za brankáře Trefila.

Spáčil se snažil svoji chybu napravit. V pokutovém území soupeře vybojoval míč a předložil jej Poulolovi, ten ale přestřelil.

V 67. minutě si Talovierov zpracovával balon, ale ten mu odskočil, čehož využil Zorvan a hostuuícímu stoperovi jej vypíchl. Talovierov Zorvana ve skluzu fauloval a podrážkou vzal kotník domácího hráče. Sudí Starý zákrok nejprve vyhodnotil na žlutou kartu, jenže po zhlédnutí videa ji zrušil a poslal Liberec do deseti.

V 78. minutě byli domácí blízko tomu, aby přesilovku využili. Po rohu pálili z voleje Chvátal a po něm Navrátil, ale hosté oba pokusy zablokovali.

V poslední desetiminutovce včetně pětiminutového nastavení Hanáci Liberec zatlačili a posílali do vápna jeden centr za druhým, ale prosadit se nedokázali. V samotném závěru pálil Beneš z voleje do rukavic Vliegena.

Sigma tak nedokázala ani ve třetím domácím utkání v této sezoně zvítězit. Zastavila však sérii porážek remízou 1:1.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "V první řadě musím poděkovat hráčům za skvělý výkon v prvním poločase, to bylo přesně podle našich představ. Největší problém byl v tom, že jsme nestihli dát druhou branku. Soupeř po přestávce změnil rozestavení, problémy nám dělal Frýdek, to byl v tu chvíli rozdílový hráč. Inkasovali jsme velmi nešťastnou branku. Po ní byla snaha po třech bodech na našich hráčích znát, po vyloučení to gradovalo, třikrát jsme trefili soupeře. Je to pro nás ztráta podle toho, v jaké jsme situaci. Musím poděkovat fanouškům, byli skvělí. Škoda, že se nemohli radovat ze tří bodů, snad se nám to povede na půdě Pardubic."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Bod dnes bereme všemi deseti. Do zápasu jsme nevstoupili dobře, nefungovalo nám to ve středu hřiště, byli jsme málo agresivní a koledovali jsme si o branku. Po půl hodině jsem přemýšlel o střídání, ale zase jsem nechtěl naše mladé hráče dostat dolů. Gól jsme stejně dostali, po přestávce jsme se zvedli, noví hráči tomu pomohli a vyrovnali jsme. Závěr ovlivnilo naše vyloučení, asi to červená karta byla. Cením si toho, že jsme ubránili pokutové území. Bodu si hodně vážíme."

SK Sigma Olomouc - FC Slovan Liberec 1:1 (1:0)

Branky: 36. Chytil - 59. Višinský.

Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Slavíček. ŽK: Růsek, Pokorný, Matoušek - Červ, Kozel. ČK: 69. Talovierov (Lib). Diváci: 2879

Sigma: Trefil - Chvátal, Pokorný, Poulolo, Zmrzlý - Breite (79. Greššák), Spáčil (90+1. Beneš)- Zorvan, Růsek (63. Matoušek), Navrátil (79. Vodháněl) - Chytil. Trenér: Václav Jílek.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovierov, Plechatý - Červ - Matoušek (82. Fukala), Frýdek (88. Purzitidis), Varfolomieiev (46. Rondic), Mikula - Kozák (46. Višinský), van Buren (70. Prebsl). Trenér: Luboš Kozel.