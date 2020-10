Před vypuknutím bojů v základní skupině Evropské ligy přivedl liberecký Slovan zajímavou posilu, kterou je talentovaný středopolař Michal Sadílek, který dosud působil v nizozemském PSV Eindhoven. Sadílek bude pod Ještědem působit v rámci ročního hostování.

Nová posila Slovanu Liberec Michal Sadílek. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Michal Sadílek začínal s fotbalem na Slovácku, odkud zamířil už v brzkém věku do Nizozemska. Prošel mládežnickými výběry PSV do sedmnácti a jedenadvaceti let, od roku 2019 je součástí prvního týmu.