Někdejší hráč Liberce se U Nisy představil poprvé jako soupeř. „Zápas jsem si užil, protože jsme vyhráli. Po utkání byly oslavy v kabině a je to skvělý pocit si po sedmi měsících po vítězství zařvat s klukama,“ zářil spokojeností levý obránce Milan Kerbr.

Kerbr nastoupil poprvé v sezoně. Byl to taktický záměr, že si soutěžní premiéru v novém ročníku připsal zrovna proti Slovanu? „Nebyl, protože jsem ani neměl hrát. Ve čtvrtek se ale zranil Michal Vepřek, den před odjezdem, a s trenérem jsme se bavili, že bych na zápas mohl jet, ale byl bych spíš na lavičce. Přeci jenom jsem ještě nebyl nachystán na sto procent. Cítil jsem, že mi ještě deset procent chybí k dosažení plné kondice a herní praxe. Chodil jsem hrát ještě za béčko. Trenér se mě zeptal, zda si na utkání věřím a já si na to věřil, protože sedm měsíců jsem byl bez fotbalu,“ odvětil.

Byl jste nervózní před zápasem? „Musím říct, že jsem čekal, že budu nervózní, ale nebyl jsem skoro vůbec. Těšil jsem se na kluky a celkově na duel, protože stadion v Liberci mám rád. Fanoušci a lidi jsou tady super,“ nezapomněl pochválit liberecké příznivce.

Jaký je Slovan soupeř? „Mají hodně rychlé kraje, což se potvrdilo. Jak z levé, tak z pravé strany jsme měli problémy. Malinský, Pešek a Potočný jsou extrémně rychlí hráči a na to jsme si chtěli dát pozor. Defenzivu mají také vynikající, protože minulou sezonu dostával Liberec málo gólů. Musa je hodně silový útočník, který umí dát gól, má výbornou hlavičku a Liberec má skvěle poskládaný tým,“ říká s respektem Kerbr.

Kerbr se zapojil do strkanice s Radimem Breitem. „Nechtěl jsem, aby bylo střetnutí vyhecované, ale přímo před Radimem lehl náš hráč kvůli zranění. Radim to viděl, ale nechal hru pokračovat dál a mně ruply nervy, ale to je normální. K fotbalu tohle patří. Po zápase jsme si podali ruce,“ vrátil se k situaci z 18. minuty, kdy se do křížku dostal s libereckým kapitánem.

Proběhlo nějaké hecování s libereckými hráči? „Před zápasem jsem si psal s Matějem Hybšem. S klukama jsem se pozdravil, podal si s nimi ruku. Po skončení utkání byli docela zklamaní, takže jsme se ani moc nebavili.“

Vypsal Milan Kerbr prémii po případném vítězství? „Vypsal jsem sele. (smích) Sice se finančně prohnu, ale jsem rád, že jsme Liberec porazili a zaplatím to velice rád,“ uzavřel Milan Kerbr.

Michal Šandor