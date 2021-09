Hrdiny nedělní severočeské bitvy se stali autor jediné trefy, v 37. minutě se z přímého kopu prosadil krásnou střelou Ľubomír Tupta. a hostující brankář Milan Knobloch. Domácí mega šance využít nedokázali, proto jsou bez bodu.

„Koncovku jsme řešili zbrkle, je to škoda, protože jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů sezony, ale ani jeden ze tří útočníků gól dát nedokázal. Je mi líto hlavně příležitostí Čvančary,“ uvedl jablonecký trenér Petr Rada, podle kterého jeho svěřenců chyběl klid a mnohem větší koncentrace.

Očividně spokojenější byl jeho liberecký protějšek Luboš Kozel. „Měli jsme štěstí, musím uznat, že jsme byli pod tlakem a Jablonec byl lepší. Zachránil nás gólman a nejednou i branková konstrukce. Výsledek je pro nás cenný a já si tady výhry vážím a jsem rád, že jsme to dohráli do tří bodů,“ prohlásil kouč Slovanu.

Hráčem zápasu byl liberecký brankář Milan Knobloch. „Všichni jsme podle postavení v tabulce věděli o co hrajeme, To že je výhra z derby, o to je sladší. Jablonec byl velmi kvalitní a opravdu to lehké nebylo. Kolikrát jsem měl štěstí, dvakrát mě jablonečtí hráči trefili. Domácí v závěru zjednodušili hru, ale naše obrana dokázala všechny ošemetné věci vyřešit,“ uvedl Milan Knobloch, jenž vychytal první čisté konto v sezoně.

Jablonci to drhne. „Nevím, proč to tam nepadá, je škoda, že nikdo z nás šanci nedal, naopak Liberec z jedné příležitosti šanci využil a bylo. Nám vše lítá mimo, do tyček, do břeven, snad jsme si tu smůlu už vybrali, Musí se to zlomit,“ řekl jablonecký forvard Martin Doležal.

Fotbalová FORTUNA:LIGA, 9. kolo:

FK Jablonec - Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Branka: 37. Tupta. Rozhodčí: Hrubeš - Antoníček, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Krob, Čvančara - Havelka, Mikula, Tiéhi, Kozel (trenér). Diváci: 3811.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil (66. Čvančara), Kratochvíl (70. Malínský), Houska, Pilař (81. Nešpor) - Doležal. Trenér: Rada.

Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Havelka (83. Purzitidis) - Matoušek (67. Hilál), Faško (57. Frýdek), Tupta (57. Nečas) - Rondič (83. Rabušic). Trenér: Kozel.