Dával góly za Teplice i Jablonec. Teď sparťanského útočníka Sejka lanaří Liberec

Z Boletic, přes Modrou a děčínský Junior se fotbalový útočník Václav Sejk dostal až do mistrovské Sparty. Už na jaře by ovšem mohl prvoligové góly střílet opět na severu Čech - konkrétně za FC Slovan Liberec. Právě ten má o šikovného forvarda, jenž není spokojen s aktuálním herním vytížením na Letné. Navíc mu tento týden přibyla do útočné formace konkurence.

Fotbalový útočník Václav Sejk v dresu reprezentace do 21 let. Na jaře by mohl oblékat nově i dres libereckého Slovanu. | Foto: ČTK