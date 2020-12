Další splněná fotbalová mise! Liberecká parta rozložila Boleslav za půl hodinky

Pod Ještědem zažili fotbaloví fanoušci pohodovou sobotu. Jablonec si poradil s Českými Budějovicemi (2:1), po něm šel do akce i liberecký rival a ani on nezaváhal. Slovan ve 13. kole FORTUNA:LIGY přehrál Mladou Boleslav 3:0. A rozhodnuto bylo už po půlhodince. V 6. minutě dostal domácí do vedení parádní trefou středopolař Hromada, ve 29. minutě se po rohu snažil prosadait ukrajinský stoper Kačaraba, avšak jeho trefu ještě mírně hlavou nešťastně tečoval hostující Tataev, a branka proto byla do statistik zapsána jako vlastní. Pojistku přidal v nastaveném čase z penalty střídající Rondič.

FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav (12.kolo) 3:0 | Foto: Deník / Jaroslav Appeltauer

"Máme toho plné zuby, ale víme, že se ligový podzim blíží k závěru a my musíme urvat co nejvíce. Dnes se to podařilo," uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych, který udělal v základní sestavě oproti duelu s Opavou hned šest změn. Jeho tým v sezoně prohrál doma pouze jednou, a to derby s Jabloncem. Trápící se Mladá Boleslav na stadionu U Nisy v nejvyšší soutěži nezvítězila od dubna 2008. Středočeši ve třech utkáních pod staronovým koučem Karlem Jarolímem získali jen bod a jsou patnáctí o skóre nad sestupovým pásmem. Pět minut a 54 vteřin, jen tak dlouho držel čisté konto debutant v hostující brance 19letý Markovič. V ten čas ho po překonal slávistický středopolař toho času na hostování v libereckých službách Hromada. Hlavičkou mu poslal na hranici šestnáctky hlavou útočník Rabušic a slovenský středopolař se trefil k pravé tyči přesně - 1:0. Po půlhodině bylo pod Ještědem ještě veseleji. Mara našel z rohu přesným centrem na přední tyči Kačarabu a ukrajinský stoper s přispěním Tataeva zvýšil na 2:0. Šest minut před přestávkou mohlo být definitivně vymalováno, ale po Matouškově přihrávce napálil Hromada jen levou tyč boleslavské branky. Hosté ve druhé půli dost prostřídali, dočkali se několika náznaků, avšak žádná velká šance se dlouho nezrodila. Až v 74. minutě byl blízko kontaktní trefě Graiciar, avšak liberecký tým podržel skvělým zákrokem brankář Nguyen. Liberečtí hru kontrolovali, v 73. mnutě se mohl prosadit střídající Pešek, v 78. minul další náhradník Musquera. V poslední minutě Mazáň fauloval v šestnáctce Peška a střídající Rondič penaltu v druhé minutě nastaveného času chladnokrevně využil - 3:0. Fotbalová FORTUNA:LIGA, 13. kolo: FC Slovabn Liberec - FK Mladá Boleslav 3:0 (2:0)



Branky: 6. Hromada, 29. Tataev (vla.), 90.+2 Rondič z pen. Rozhodčí: Adámková – Hock, Vlček. ŽK: P. Mareš (MB). Bez diváků.

Liberec: Nguyen - Kačaraba, Tijani, Mikula - Koscelník (72. Pešek), Mara (86. Chaluš), Beran (77. Sadílek), Hromada, Fukala - Matoušek (72. Mosquera), Rabušic (76. Rondič). Trenér: P. Hoftych.

Ml. Boleslav: Markovič - Zahustel (62. Jakub Klíma), Tataev (61. Šimek), Křapka, Mazáň - Douděra (46. Graiciar), Janošek (62. Fulnek), Túlio, P. Mareš - Budínský (73. Drchal), Jiří Klíma. Trenér: K. Jarolím.