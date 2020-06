Severočeské derby, Podještědské derby nebo chcete-li bitva o Ještěd má vždycky své grády. Nejinak tomu bude také tentokrát. V základní části se Jablonec s Libercem střetl dvakrát. Nejprve z toho byla na stadionu U Nisy remíza 2:2, před třemi týdny slavil Liberec výhru 1:0 na půdě soupeře.

Jablonec tak bude mít svému rivalovi co oplácet. „Jdeme ve středu do toho. Řekl jsem hráčům, že je to v jejich rukách, záleží to jen na nich. Jsou před námi čtyři zápasy, musíme je odehrát na krev,“ burcuje své svěřence trenér Jablonce Petr Rada.

„V Plzni to bylo z naší strany o hodně lepší než na Bohemians a z toho budeme vycházet i pro derby. Čeká nás těžký soupeř, ale věřím, že když do toho půjdeme se stejným nasazením a lepší finální fází, že to zvládneme,“ věří zkušený kouč.

„Nesmí se opakovat to, co bylo se Slovanem před nedávnem. My je nesmíme pustit před sebe, určitě to bude pikantní derby,“ předpovídá jablonecký záložník Miloš Kratochvíl.

Fotbalisté mají náročný program, během týdne musí absolvovat tři mistrovské zápasy. „U mě konkrétně není únava moc velká a myslím si, že u kluků taky ne. Jsme dobře připravení, a když jdou utkání rychle po sobě, tak nám to spíš vyhovuje,“ hledá pozitiva záložník Liberce Martin Zeman.

Hráči sice raději hrají, než trénují, ale není toho už trochu moc? „Jak se to vezme. Když se neustále vyhrává, tak člověk snáší únavu mnohem lépe. Je to krásné, že můžeme hrát ve skupině o titul. Každý zápas si můžeme užít, a když implementujeme prvky z naší hry, tak můžeme být i úspěšní,“ věří Zeman.

„Není čas se v něčem moc dlouho pitvat. Člověk se musí připravit hned na další zápas. Kdyby měl zanesenou hlavu něčím, že se něco nepovedlo, tak by se to s námi táhlo déle a nebylo by to pro nikoho dobré,“ odvětil Zeman na dotaz, zda může být i nahuštěný program výhodou v tom, že nepovedený duel hodí hráči hned za hlavu.

Zeman vnímá, že bitva o Ještěd je pro všechny v regionu speciální mač. „Když jsme v Jablonci hráli naposledy, tak lidi se o tom bavili. Je to derby, jako když v Praze hraje Sparta se Slavií. Určitě je to prestižní zápas. Všichni se na to těšíme a budeme chtít být úspěšní,“ plánuje liberecký halv. „My se budeme soustředit sami na sebe. Máme nějaký svůj plán, se kterým tam určitě pojedeme,“ uzavírá Zeman.

Na Spartě byl blízko ke gólu, ale neprosadil se. Jak vnímá mladý záložník Michal Beran náročný program? „Já se cítím dobře a i kluci, kteří pravidelně hrávají, mají pořád sílu. Trenér se snaží sestavu točit, upravuje tréninky a my se všichni cítíme ještě nažhaveni, abychom dosáhli cíle, který potřebujeme.“

Jaký je recept na to, aby hráč dobře regeneroval? „Máme studenou vodu, maséry a fyzioterapeuty. Každý se může sám protahovat a cvičit,“ odpověděl Beran.

„Jsme hrozně moc rádi, že jsme postoupili v poháru. Budeme hrát se Spartou finále. V lize jsou před námi dva nejdůležitější zápasy s Jabloncem a Ostravou. Kdybychom dvakrát vyhráli, tak by to byla paráda,“ vyhlíží Beran nejbližší soupeře.

Jak vnímáte derby s Jabloncem? „Nejsem přímo z Liberce, takže ze začátku to na mě tolik nepůsobilo. Teď už to ale vnímám jako speciální zápas, každý chce vyhrát a bude to určitě boj,“ věští Beran.

Kromě fotbalu musel Beran zvládnout i školní povinnosti, protože nedávno maturoval. „Zvládl jsem to. Na maturitu jsem se poctivě naučil a dokonce jsem z maturitní zkoušky jel rovnou na derby do Jablonce. Chtěl jsem pomoct klukům alespoň svojí přítomností na lavičce.“