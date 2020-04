Jen dva dny po svém zaregistrování nastoupil v dubnu 2001 na stadionu U Nisy proti Bohemians a zahrál skvěle. Otevřel skóre a výraznou měrou se podílel na výhře 3:0. Při odchodu ze hřiště mu diváci freneticky aplaudovali. Trenér hostujících “klokanů“ Vlastimil Petržela uznale kýval hlavou: „Kopat umí, to se musí nechat. Rychlý, obratný, agresivní a míč ho poslouchá. Jen mi vadilo, že při každém faulu řve jak tur a pak hned běhá jako srna.“

Sám Baffour zářil štěstím. Mluvil o nejlepším možném začátku nového angažmá. Angažmá, které mu mělo pomoci ke splnění odvážných snů. „Chci hrát bundesligu, už jsem byl na testech v Dortmundu. Ale nic nezmeškám, když rok nebo dva zůstanu v Liberci,“ básnil tehdy ghanský rychlonožka.

Nakonec zůstal roky čtyři. Hned v následující sezoně přispěl k úžasnému tažení do čtvrtfinále poháru UEFA, pomohl vyřadit Slovan Bratislava, Celtu Vigu, Mallorcu i Olympique Lyon. A půlhodinku si zahrál i na Vestfálském stadionu proti Dortmundu. O pár měsíců později zvedl se spoluhráči pohár pro šampiona nejvyšší české soutěže.

Celkově sehrál za Slovan 62 ligových utkání a vsítil jedenáct branek, které slavil sérií akrobatických přemetů. Měl nakročeno k parádní kariéře, nakonec ale v Evropě potenciál příliš nenaplnil.

Z Liberce si to nakonec v zimě 2004 namířil do Dynama Moskva, které tehdy vedli čeští trenéři Jaroslav Hřebík s Václavem Kotalem a v kádru měli třeba Martina Haška, Martina Zbončáka nebo Stanislava Vlčka. Do roku 2006 odehrál Gyan za Dynamo 40 utkání, ale trefil se jen třikrát. Ruskou Premier ligu pak hrál ještě za Saturn Ramenskoje, pouhé dvě branky za čtyři sezony ale definitivně znamenaly Gyanův ústup ze slávy. Sny o bundeslize se rozplynuly, Baffour putoval zpět do své domoviny, aby kariéru ukončil v Libyi.

Vrcholem jeho reprezentační kariéry byla účast na olympijských hrách 2004 v Aténách. Za národní mužstvo celkem odehrál 25 zápasů s bilancí čtyř branek. Výrazně ho zastínil jeho o pět let mladší bratr Gyan Asamoah. Hvězda italského Udinese či anglického Sunderlandu dělala v reprezentaci kapitána.

Právě s bratrem toho Baffour spoustu zažil. A rozhodně nešlo jen o pozitivní věci. V roce 2014 rozhýbala nejen ghanská média kauza rituální vraždy blízkého kamaráda Gyanů, populárního muzikanta a rapera Castra. S ní byl spojován právě Asamoah Gyan a ačkoli se nikdy nic neprokázalo, tajemné souvislosti vzbuzují emoce dodnes. Castro záhadně zmizel po dovolené, na které byl právě s Gyanovou rodinou.

Baffour měl tehdy namále. S několika dalšími muži údajně zbil novináře, který se o aféru zajímal. Ten na bývalého libereckého forvarda podal trestní oznámení, těsně před soudem ale couvl kvůli zdravotním problémům a sílícímu tlaku.

Aleš Vávra