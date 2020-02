Tiskový mluvčí klubu Tomáš Čarnogurský představil na úvod tiskové konference novou sadu dresů, ve kterých budou hrát fotbalisté Slovanu. Zároveň podotkl, že během jarní části proběhne rekonstrukce hlavní tribuny a v letní pauze bude vyměněn trávník. „Permanentkáři a VIP hosté budou mít vyhrazena místa na Severní tribuně,“ upřesnil Čarnogurský.

„Příprava byla relativně krátká, byli jsme zvyklí určitě na delší. Absolvovali jsme kondiční soustředění na Kypru i herní v Turecku. Kondiční soustředění bylo bez problémů, na herním v Turecku nás dostihla drobná zranění a nějaké nemoci. Mužstvo ale odtrénovalo to, co jsme potřebovali,“ ohlédl se za přípravou trenér Slovanu Pavel Hoftych.

V zimní přípravě došlo také ke změnám v kádru. „Z našeho týmu odešel Roman Potočný, kterému v létě končila smlouva a zamířil do Baníku Ostrava. Oscar se vrátil do Slavie, která si jej stáhla. Pustili jsme také Bojana Dordiće do Opavy. Těsně před odletem na soustředění do Turecka naše řady opustil Petar Musa, který se také vrátil do Slavie,“ přiblížil odchody sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.

„Reagovali jsme tak, že zatím jsme přivedli ze Slavie Imada Rondiće, který se nám coby útočník uvedl nějakými góly v přípravných zápasech. Na hostování ze Slavie přišel Jakub Hromada, což je středopolař a měl by u nás působit do léta. Z hostování se naopak vrátil Elvis Mashike z Vyšehradu a do kádru se postupně dostávají naši mladíci Kristian Michal, Radim Černický a Dominik Gembický,“ vyjmenovává Koukal.

Na co by měl tým navázat z podzimu a co naopak vylepšit? „Se sezonou jsme byli spokojeni od desátého kola, kdy jsme mančaft stabilizovali a podařilo se nám střílet góly. Teď budeme potřebovat, aby mužstvo nahradilo góly, které vstřelili Potočný s Musou. Budeme se muset i zlepšit v defenzivě, kdy jsme měli nějaká okna. Chtěli bychom se poprat o postup v poháru a v lize držet příčky, které by nám zaručily boje o pohárovou Evropu,“ nastiňuje plány kouč Hoftych.

„Pro nás je důležité, abychom drželi kontakt s první šestkou, jako to bylo vloni, kdy jsme se do šestky dostali. Myslím si, že i přes domácí pohár je dobrá cesta do Evropy. Věřím, že dokážeme odcházející kluky nahradit. Máme kvalitní hráče,“ doplnil trenérova slova kapitán Slovanu Radim Breite.

Roman Potočný hrával s Radimem Breitem už v Teplicích. Jak bere odchod svého kamaráda liberecký kápo? „Beru to tak, že mi odešel kamarád. Chtěl se posunout dál, což se mu povedlo. Můžu mu jen poblahopřát a popřát hodně štěstí do další kariéry,“ posílá Breite na dálku pozdrav Potočnému.

Jak nové tváře zapadly do týmu? „Kuba Hromada skoro rok nehrál, takže mu chyběla herní praxe. Je to ale pracovitý hráč. Co se týče Rondiće, ten hrál nižší soutěže. Působí ale velmi pozitivně, je poctivý a rychlý. Umí pracovat s míčem a dávat góly. Mohla by to být alternativa za Petara Musu. Je ale otázkou, jak si zvykne na českou ligu, kterou ještě nehrál,“ předesílá Hoftych.

„Z mladých hráčů se dobře jeví Kristian Michal, který prošel béčkem na rozdíl od mladších kluků, kteří přišli přímo z dorostu,“ dodal Hoftych.

V domácích podmínkách odehrál Slovan zápasy s týmy z nižších soutěží. „Chtěli jsme na začátku někoho porazit (smích). Ostatní týmy také začínají se soupeři z nižších pater, aby mohly během utkání nasadit obě jedenáctky. Navíc jsme chtěli nabrat sebevědomí,“ vysvětluje trenér Hoftych.