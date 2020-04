Největší souboj teď je mezi zdravotníky a novým typem koronaviru. Jejich soupeř je bohužel obzvlášť zákeřný, a o to jsou jejich statečné a obětavé výkony obdivuhodnější! V tom boji jim všichni musíme aspoň symbolicky pomoct. A proto jsme se rozhodli, že se v neděli 5. dubna 2020 od 15:00 uskuteční DERBY PROTI KORONAVIRU. Jeho účastníky se můžete stát i vy.

Společně spustíme online prodej vstupenek na jabloneckou Střelnici, jako kdyby se Podještědské derby hrálo v původně plánovaném termínu. Koupí vstupenky v ceně 100 Kč přispějete Krajské nemocnici v Liberci na boj proti novému koronaviru. Věříme, že se v našem kraji najde dost lidí, kteří své zdravotníky v jejich zápase nenechají samotné. Pořiďte si svou vstupenku na derby proti koronaviru, pořiďte ji i svým blízkým. Nikdy nevíte, kdy někdo z nich pomoc zdravotníků bude taky potřebovat.

Prodej virtuálních vstupenek je spuštěn! Počet prodaných vstupenek není na jednu osobu omezen, každý může přispět podle vlastních možností.

Když už jsme se rozhodli společně s FC Slovan Liberec udělat charitativní akci na podporu Krajské nemocnice Liberec, které je centrálním místem léčby koronaviru v našem kraji, připravili jsme takovou menší výzvu pro fanoušky fotbalu z celé České republiky. Kdo bude mít na stadionu větší podporu?

Fanoušci Jablonce - tribuna VÝCHOD A

Vzhledem k tomu, že jsou v charitativním prodeji všechny vstupenky za jednotnou cenu 100 Kč, rádi bychom všechny příznivce FK Jablonec z celé republiky primárně směřovali na hlavní tribunu. Tak pojďte ukázat, kdo je na Střelnici doma!

Fanoušci Liberce - tribuna JIH C

Pro příznivce našeho soupeře je určena tribuna za brankou JIH C. To je tribuna, kde je také sektor hostů. Všechny vstupenky jsou za 100 Kč, stejně jako na ostatních tribunách.

Neutrální fans, kteří chtějí pomoct dobré věci - tribuna ZÁPAD B

Pro ostatní příznivce z České republiky máme tribunu ZÁPAD B. Budeme moc rádi, když využijete právě tuto tribunu a podpoříte náš dobrý úmysl a pomůžete s námi zdravotníkům z krajské nemocnice.

Neberete to jako nařízení, ale jako doporučení, abychom se mohli s Libercem trochu hecovat, kdo je na tom lépe při tomto virtuálním utkání. Budeme rádi za každého fanouška, kterému není lhostejná aktuální situace.

Srdečně děkujeme všem, kdo se zapojí!