Cesta pohárem končí. Hráčům nemám co vytknout, říká trenér Kozel

Tomáš Honzejk sportovní reportér

Byl to dramatický zápas se vším všudy. Slovan do něj vstoupil aktivně a rychle se ujal vedení. Sparťané dlouho nemohli najít recept na domácí obranu. Tu zlomil dvěma góly v závěrečné čtvrthodině střídající Kuchta, který ač působil také v Liberci, vyslechl si od místních fanoušků mnoho nepěkných slov. Když už mnoho liberečanů nevěřilo, vyrovnal v nastavení Rabušic. Prodloužení gól nepřineslo. Penaltovou loterii bohužel ovládli Letenští a postoupili do semifinále. Liberec se pro letošní ročník s MOL Cupem loučí.

MOL Cup: Slovan Liberec - Sparta Praha 2:2, (3:5 pen.) | Foto: FC Slovan Liberec